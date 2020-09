Torrile, addio a Luigi Giuberti: fu assessore negli anni '80 con Buttarelli

Torrile ha perso un altro tassello della sua storia e ieri pomeriggio ha dato l’ultimo saluto a Luigi Giuberti, che fu consigliere comunale ed assessore al Bilancio e al Personale al fianco del sindaco Giovanni Buttarelli dal luglio 1985 al maggio 1990.

Ad accoglierlo sul sagrato della chiesa, con la fascia tricolore per rappresentare il cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell’intera comunità, è stato l’assessore Giorgio Faelli, che 35 anni fa aveva iniziato con lui l’avventura da amministratore. «È stato un amministratore onesto ed attento alle esigenze del territorio, un socialista di lungo corso ma, soprattutto, una gran brava persona. Al di fuori della vita politica lo incontravo spesso in ambito sportivo al campo di Rivarolo per seguire l’attività del Torrile calcio. Aveva una grande dote, il buon senso e i suoi consigli, che non negava mai a nessuno, sono sempre stati preziosi».

Ma anche dopo essere uscito dall’amministrazione, la dedizione di Luigi Giuberti verso la comunità in cui viveva da sempre non si è affievolita. Tra i primi soci del circolo Il Portico, dove fino a qualche tempo fa trascorreva volentieri intere mattinate in compagnia, il suo contributo «di braccia» non mancava mai anche in occasione delle feste del paese. «È stato tra i primi sostenitori dell’avventura del Torrile calcio e insieme agli “ex ragazzi” di Rivarolo era sempre in prima linea quando c’era da organizzare iniziative, soprattutto se legate allo sport», dicono gli amici. E serietà e impegno non gli erano riconosciuti solo in paese: anche sul lavoro si era fatto notare per queste sue qualità non comuni. «Era entrato in Salvarani come operaio ed era arrivato ad essere caporeparto: ha sempre amato molto il suo lavoro - ricordano i famigliari -. Due anni fa è andato alla festa di compleanno di Renzo Salvarani ed era molto orgoglioso di aver ricevuto l’invito: nutriva grande stima per i suoi ex titolari».

A due anni fa risale però anche la festa più bella: i 50 anni di matrimonio con Renata. Una giornata trascorsa con la moglie, i figli Barbara e Massimo, il genero Matteo e la nuora Claudia, e i nipoti Martina, Elisa, Chiara e Matteo: la sua grande famiglia, e suo orgoglio, attorno a cui ora si stringe, commossa, un’intera comunità.

c.d.c.