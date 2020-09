Caos piscine, in dubbio la riapertura di via Zarotto

GIAN LUCA ZURLINI

Nessuna data certa sulla riapertura della piscina di via Zarotto, la demolizione (questa invece già certa) della storica vasca "Caduti di Brema" di viale Piacenza e l'utilizzo del nuovo impianto intitolato a Martino Pizzetti (la cosiddetta piscina Efsa) che, nella migliore delle ipotesi, non potrà avvenire prima del 2021.

Questo è il quadro con il quale la nostra città all'appuntamento con la ripresa delle attività di nuoto in vasca coperta, interrotta bruscamente più di sei mesi fa a causa del lockdown con un panorama che era però ben diverso. Se a questo si aggiunge la chiusura prolungata dovuta al fallimento dell'impianto di viale Rustici, anch'esso di proprietà comunale, la situazione si profila di assoluta emergenza, con il rischio concreto che centinaia di persone non possano effettuare i corsi di nuoto e che i nuotatori agonisti debbano "emigrare" fuori città per potersi allenare.

IL CASO DI VIA ZAROTTO

A far specie è soprattutto il caso della piscina di via Zarotto. Qui il contratto di gestione è scaduto a giugno scorso e ancora non è stato indetto il bando di gara per trovare il nuovo, per cui ci vorrà qualche mese per l'assegnazione. Sembrava che tutto potesse risolversi con l'assegnazione provvisoria diretta della gestione o la presa in carico del Comune, ma nessuna delle due soluzioni è per ora stata attivata. A questo si è aggiunta la necessità del nuovo certificato di conformità dell'impianto, che era noto da mesi, ma per il quale la procedura è stata avviata, in forte ritardo, solo a fine agosto, costringendo a una corsa contro il tempo per riuscire a completare tutte le procedure in tempo per aprirla a ottobre, garanzia che però a oggi non c'è. Anche la demolizione della vecchia "Caduti di Brema" (qui motivata da interventi troppo costosi per la messa a norma) è arrivata solo nel pieno dell'estate, senza però che siano ancora partiti i lavori per l'adeguamento di quella nuova cosiddetta Efsa, completata da anni, ma mai entrata in funzione. Un combinato disposto di necessità tecniche che si è abbinato però a evidenti ritardi nelle procedure burocratiche che ha portato all'attuale situazione di emergenza.

SOCIETÀ, GRIDO D'ALLARME

A luglio, infatti, il Comune aveva emanato il bando per assegnare, come ogni anno, i cosiddetti "spazi acqua" alle società sportive richiedenti includendo, come impianti da scegliere, proprio i 3 (viale Piacenza, via Zarotto e Efsa) sui quali invece si sono poi accumulati problemi su problemi. Tanto che due di questi certamente non apriranno e il terzo (via Zarotto) è in bilico. E le società di nuoto, a questo punto, dopo avere atteso con pazienza che la situazione si sbloccasse ora lanciano il grido d'allarme. Gino Passigatti, fondatore e "anima" della Villa Bonelli spiega che «i problemi erano nell'aria, ma sino agli inizi di agosto erano arrivate rassicurazioni e l'unica incertezza riguardava la data di apertura della nuova piscina Efsa. Poi, invece, si è decisa la demolizione della "Caduti di Brema" dopo che la società che si era aggiudicata la sua gestione assieme a quella dell'Efsa, ha affermato che l'utilizzo comportava lavori di ristrutturazione troppo onerosi ed è arrivata la "tegola" del certificato di conformità sismica per l'impianto di via Zarotto, con l'iter che è partito in forte ritardo. Di fatto, a poche settimane dall'inizio dell'attività, non abbiamo nessuna certezza e gli spazi riassegnati allo Sport Center e a Moletolo sono del tutto insufficienti». Anche Andrea Avanzini, presidente del Nuoto club 91, è preoccupato: «A oggi, al di là di rassicurazioni generiche sulla riapertura possibile di via Zarotto, non abbiamo nessuna certezza degli spazi acqua che avremo a dispozione. Per noi è un problema gigantesco, sia per i 120 agonisti che per i circa 600 frequentatori dei nostri corsi. A questo si aggiunge il problema dei rimborsi che, in mancanza di disponibilità, dovremo garantire a chi non ha completato i corsi per il lockdown e che avevamo risolto con sconti sui nuovi corsi. Speriamo che le cose si risolvano, ma al momento le prospettive sono nere e c'è il rischio che la nostra società, che ha 6 dipendenti e conta 30 istruttori, che in via Zarotto occupava il 70% degli spazi debba chiudere, se le cose non cambieranno».

BOSI: «VIA ZAROTTO RIAPRIRÀ»

Da parte propria il vicesindaco e assessore allo Sport Marco Bosi ha chiarito la posizione del Comune ieri con un post su Facebook che sembra voler indurre all'ottimismo: «In questi giorni ricevo molte richieste di chiarimento - scrive Bosi - sull'apertura della piscina di via Zarotto. Ecco qual è la situazione: l'impianto è rimasto senza un gestore perché il contratto è scaduto il 30 giugno scorso e durante il lockdown non era possibile fare gara. Il dl rilancio dava la possibilità di prorogare le gestioni in scadenza, ma la società che aveva la concessione ha legittimamente deciso di non voler proseguire, essendo quello degli impianti sportivi un settore che vuole abbandonare. Il settore Sport ha avviato l'iter per procedere con una gara che richiede parecchi mesi e parallelamente ha richiesto dei preventivi per fare un affidamento diretto temporaneo che permetta di non tenere l'impianto chiuso in quei mesi di gara. Attualmente si stanno attendendo gli esiti di alcune analisi sulla sicurezza della struttura (analisi dovute visto l'età dell'impianto) che dovrebbero concludersi alla fine di questo mese. L'auspicio è che il responso sia positivo e non ci siano pericoli per chi utilizza l'impianto, in modo da concludere la procedura di affidamento e avviare la stagione sportiva - conclude Bosi - ad inizio ottobre, come ogni anno».