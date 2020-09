Fidenza, al Berenini nessuna classe smembrata

All'Iiss Berenini la didattica per i 950 alunni e alunne iscritte (tra istituto tecnico e liceo scienze applicate) sarà in presenza (con possibilità di introdurre in futuro la Didattica digitale integrata a seconda dell'andamento dell'epidemia) e soprattutto nessuna classe verrà smembrata.

Così ripartirà l'anno scolastico. Lo spiega il dirigente Ferdinando Crespi: «Con l'aiuto della Provincia sono state ricavate aule facendo costruire pareti in muratura, alcuni laboratori sono stati adibiti ad aule, la disposizione dei banchi è stata organizzata secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, è stata ottenuta una fornitura di arredi (300 banchi nuovi) più adatti alle misure di distanziamento, sono stati acquistati separatori da usare nei laboratori. Dove è previsto l'uso di pc, le postazioni informatiche saranno individuali. In ogni aula saranno presenti dotazioni tecnologiche per consentire la didattica a distanza del docente in aula, a favore di alunni a casa in isolamento fiduciario».

Delle 45 aule la maggior parte sarà nell'edificio del Berenini; alcune classi saranno collocate alla vicina sede del Cfp Forma Futuro; altre, grazie alla convenzione col Paciolo D'Annunzio, saranno nell'ala dell'edificio contiguo.

Per facilitare i flussi in entrata e in uscita verranno aperti cinque ingressi. Ogni aspetto della vita scolastica è stato ripensato: dalla gestione degli intervalli all'uso del bar, dei servizi igienici e delle palestre. Si è proceduto con gli acquisti di materiale igienizzante, strumenti di pulizia, dispositivi di protezione individuale e quanto possa essere utile per un ritorno a scuola in sicurezza.

L'istituto Berenini, insomma, è al lavoro da settimane per farsi trovare pronto alla ripartenza del 14 settembre. Gli alunni interessati ai corsi di recupero hanno già fatto il loro ingresso nelle aule dal 1° settembre, così come i docenti. Le famiglie ieri hanno incontrato virtualmente su Meet in varie call il dirigente Crespi che ha anticipato loro le misure anti-covid, pronte ad essere condivise oggi nel consiglio di istituto (dove siedono i rappresentanti di tutte le componenti della comunità scolastica).

«Dopo quanto svolto nei mesi estivi, lo stato attuale dei lavori ci permette di affermare che potremo riprendere le lezioni tutti in presenza, nel rispetto rigoroso delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, del Covid manager e del medico competente di istituto, di concerto con l'Ufficio scolastico provinciale, quello regionale e la Provincia - spiega il preside -. Oltre ad un aggiornamento del regolamento di istituto, abbiamo integrato il Patto di corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto dalle famiglie, per lo scrupoloso rispetto delle procedure anti-contagio».

Il patto sarà consegnato ad ogni alunno il primo giorno di scuola.

