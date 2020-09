Fiera di Ottobre senza mercato né luna park

CHRISTIAN MARCHI

SORBOLO Per quest'anno sono annullati il tradizionale mercato e il luna park previsti per la Fiera di Ottobre di Sorbolo. «Seppur a malincuore – ha spiegato il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari – perché ben consapevoli del valore di queste due iniziative nel programma complessivo della fiera, abbiamo deliberato la loro sospensione dato che la loro organizzazione avrebbe certamente attratto in paese migliaia di visitatori, anche da altre regioni come la vicina Lombardia, con il conseguente determinarsi di assembramenti, particolarmente rischiosi per di più in un periodo dell'anno, tra fine settembre e inizio ottobre, dagli esperti indicato come molto delicato sul fronte del contrasto alla diffusione del Covid-19».

Restano possibili altre iniziative con la caratteristica di consentire un controllo certo degli accessi e delle uscite nelle aree in cui vengono organizzate e la possibilità di garantire il necessario distanziamento sociale. A Sorbolo, per la fiera, si terrà ugualmente la consegna della benemerenza civica «Sorba d'Oro» così come saranno possibili altri appuntamenti a cura dell'amministrazione comunale o delle associazioni del territorio. «Annullare mercato e luna park - aggiunge il sindaco - non è stata una scelta fatta a cuor leggero. Sappiamo di perdere due iniziative che pongono Sorbolo al centro dell'attenzione provinciale, e non solo, per tanti giorni con riscontri positivi per tutti, a partire dalle attività commerciali del paese. Tuttavia - di fronte ad un quadro di sviluppo futuro ancora molto incerto della pandemia - abbiamo deciso di non esporre il nostro paese a potenziali situazioni di rischio. Nel compiere questa scelta abbiamo pensato anche all'importanza di non mettere eventualmente in difficoltà il sistema scolastico che, con tanti sacrifici, sta lavorando in questi giorni per il ritorno in classe».