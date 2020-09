Il plasma per fermare il Covid: l'ospedale chiama i donatori

PIERLUIGI DALLAPINA

La cura definitiva contro il Covid-19 per ora resta una speranza. L'ultima doccia fredda è arrivata ieri dopo l'annuncio della sospensione della sperimentazione del vaccino che AstraZeneca sta testando insieme all'Università di Oxford a causa di una «reazione avversa» manifestata da un volontario. Ma questo non significa una resa della ricerca contro gli assalti del virus.

A Parma, e nel resto della regione, si sta seguendo la strada del plasma per riuscire a garantire una cura in grado di dare sollievo ai malati. Diversi studi internazionali, soprattutto negli Stati Uniti, hanno dimostrato l'esistenza di risultati incoraggianti nei pazienti a cui è stato somministrato il plasma, ed è per questo che anche in città è scattata la ricerca ai possibili donatori. Una ricerca condotta su liste fornite dai reparti ospedalieri e contenenti solo ex ricoverati Covid.

«Stiamo contattando persone guarite dal Covid, ma che sono state ricoverate, in quanto è probabile che abbiano un numero di anticorpi più elevato rispetto agli asintomatici o a chi ha superato la malattia senza sintomi significativi. Se gli anticorpi sono troppo pochi sarebbe inutile raccogliere il plasma per uso terapeutico», spiega Maurizio Soli, direttore di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Maggiore. Al momento, su 12 potenziali donatori contattati, sono poco più della metà - fanno sapere dall'ospedale - quelli che avrebbero le carte in regola per donare. La raccolta del plasma per la cura del Covid-19 è un progetto a carattere regionale e sarà proprio il Centro regionale sangue a dare il via a prelievi e trasfusioni una volta che sarà terminato l'iter di approvazione.

«Le nostre ricerche proseguono, perché vogliamo riuscire a creare un pool di persone idonee a donare», assicura Soli, prima di tracciare l'identikit dei donatori sinora contattati. «Uomo, perché per questo scopo stiamo contattando solo maschi, tra i 40 e i 65 anni, che è la fascia d'età che ha richiesto i ricoveri».

Se sull'età non occorrono spiegazioni, il medico si sofferma a chiarire il perché le donne siano escluse dalla donazione di plasma. «In caso di gravidanza c'è la formazione di anticorpi contro i globuli bianchi. Se presenti nel plasma possono provocare reazioni polmonari denominate Trali. Quindi, per evitare di aggiungere anticorpi che potrebbero danneggiare ulteriormente i polmoni dei malati Covid, si è scelto di cercare i donatori solo tra i maschi. Si tratta di una questione prettamente immunologica - precisa - e di salute del ricevente».

Tornando ai potenziali donatori parmigiani, il loro arruolamento nella squadra anti-Covid è avvenuto dopo una visita che non si è limitata al loro semplice stato di salute. «Ci siamo fatti raccontare l'esperienza del ricovero - conclude Soli -. Vogliamo donatori in salute, ma anche pronti psicologicamente». Perché per battere il Covid serve il cuore, ma soprattutto il cervello.