Noceto, muore pochi mesi dopo il marito

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO Solo qualche mese fa, a maggio, improvvisamente aveva perso il marito Angelo Pompini e da allora qualcosa dentro di lei si era definitivamente spezzato.

Franca Marenghi, 84 anni, si è lasciata andare e ha smesso di combattere contro la malattia che si trascinava da tempo: si è spenta nella casa di riposo di Zibello dove era stata ricoverata intorno a ferragosto per problemi di salute.

Una vita felice insieme, a Noceto, per Angelo e Franca che nel 2020 hanno festeggiato il sessantaduesimo anniversario di matrimonio: un'esistenza completamente dedicata al lavoro, alla famiglia e alla bella casa costruita in paese, in via Verdi con tanto sacrificio, al giardino e all'orto curati quotidianamente con amore.

Con immenso dolore Franca non aveva potuto stare vicina al suo sposo, che si è spento all'ospedale in piena pandemia Covid.

Muratore Angelo, operaia Franca, prima alla «fabbrica della latta» poi alla falegnameria Fag, avevano disegnato il loro percorso insieme nel segno della semplicità e dell'amore: dall'unione è nata Fabrizia, sposata con Enzo e poi la gioia della nipote Giulia.

Era una donna piena di vita Franca, amava concedersi qualche gita al mare con il suo Angelo, uscire a passeggio con le amiche con cui condivideva anche la passione per il gioco delle carte: capace di coltivare relazioni positive con le persone, era donna di grande fede. Il funerale si svolgerà oggi alle 10 nella chiesa di Noceto.