Operaio morì in un crollo, due condanne e un'assoluzione

ROBERTO LONGONI

BASILICAGOIANO Morì nel crollo di un solaio, travolto dalle travi e dalle pietre dell'antico casolare nel quale stava lavorando, in via XXV Aprile. Oggi, Salvatore De Santis avrebbe 45 anni. Ma quel maledetto sabato 12 aprile 2008 ne aveva 33: li aveva compiuti due giorni prima, in coincidenza con la riapertura del cantiere nel quale avrebbe perso la vita. La morte di quell'operaio calabrese trapiantato a Lesignano Bagni, una giovane moglie, due figli piccoli, appassionato di calcio e calcetto, benvoluto da tutti, fu istantanea.

Ora, a distanza di 12 anni la giustizia (quella di primo grado) ha mosso il suo ultimo passo. E lo ha fatto con due condanne e un'assoluzione. La sentenza ha riguardato gli ultimi tre imputati di omicidio colposo in questa tragedia, dopo che il titolare dell'azienda appaltatrice dei lavori era stato condannato con rito abbreviato e lo stesso fratello della vittima, responsabile della ditta subappaltatrice, aveva patteggiato la pena. Da giudicare restavano il committente dei lavori, Paolo Montanini, il direttore dei lavori, Giuseppe Trascinelli, coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, e Nino Manfrini, coordinatore della progettazione ed esecuzione dell'opera, insieme e su incarico di Trascinelli.

L'incidente avvenne in una casa colonica vecchia un paio di secoli. Era l'ultimo edificio sul quale si doveva ancora intervenire, dopo che, accanto, erano stati ristrutturati il fienile, la stalla e il porticato. I lavori si erano protratti a lungo e pare che le spese avessero sforato il preventivo. Da qui l'esigenza di accorciare i tempi e risparmiare sul budget. Dall'idea del restauro si passò a quella della demolizione, anche dei muri portanti del casolare, fino a due metri e mezzo. Ma senza le necessarie modifiche al progetto.

Era una primavera piovosa, e De Santis fu visto anche il giorno prima della tragedia sul tetto del casolare (già in parte mancante) a smantellare un coppo dopo l'altro sotto un acquazzone. Il 12 aprile, poi, nel casolare aveva fatto il proprio ingresso anche un «Merlo», una pala gommata. De Santis lavorava alla demolizione della casa colonica dall'interno. Con i detriti riempiva la benna del «Merlo» manovrato da un collega. Fu mentre la pala meccanica scaricava all'esterno che avvenne il crollo. Per procedere - in sicurezza - alla demolizione anziché al restauro sarebbe stato necessario strutturare diversamente il cantiere. Questa la tesi degli inquirenti e dell'accusa. Il pm Lino Vicini ha chiesto un anno e tre mesi per i tre gli imputati. Il giudice ha invece condannato Montanini e Trascinelli a due anni, oltre al pagamento di una provvisionale di 16mila euro. Assolto Manfrini, perché il fatto non sussiste.