Scoperto mentre ruba: 17enne violenta l'anziana padrona di casa

E' accusato di tentata rapina aggravata e di violenza sessuale aggravata, facendo scattare la misura della custodia cautelare nell'istituto penitenziario minorile di Bologna, il 17enne che sabato scorso non ha esitato a reagire nei confronti della padrona di casa, un'87enne che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Vaio, dopo averlo sorpreso all'interno dell'abitazione nel tentativo di commettere un furto.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna stava effettuando lavori di giardinaggio e non si è accorta di quel giovane, un 17enne nordafricano, che nel frattempo si era introdotto nell'abitazione: solo in un secondo tempo, al suo rientro, l'87enne si è trovata di fronte il ragazzo, intento a frugare nei cassetti, mettendosi ad urlare.

Il 17enne, vistosi scoperto non ha esitato a reagire mettendo una mano sulla bocca dell'anziana per impedirle di urlare e nel contempo abusando di lei, prima di fuggire a piedi lasciando sul posto la bicicletta in sella alla quale era arrivato.

A soccorrere per primi la donna, dolorante e molto spaventata, sono stati alcuni vicini, allertano il 118 ed i carabinieri: uno dei vicini è riuscito anche a fotografare il giovane mentre fuggiva e questa circostanza, unitamente alle testimonianze di numerose persone, si è rivelata decisiva per le indagini.

I militari di via D'Acquisto, guidati dal capitano Massimiliano Iori, sulla base degli indizi raccolti, hanno intuito chi poteva essere quel giovane di colore, che ha già precedenti specifici in quanto alcuni mesi fa si era reso protagonista a bordo della sua bicicletta di palpeggiamenti nei confronti di alcune donne in centro città. Così lo hanno cercato, prima a casa dei genitori e poi nella cerchia degli amici fino a quando lunedì è arrivata la svolta in quanto il 17 enne è stato trovato nell'abitazione di un amico, risultato estraneo alla vicenda, con addosso ancora gli stessi vestiti: è stato così portato in caserma dove dapprima ha negato ma poi, messo alle strette, ha confermato i fatti che gli venivano contestati.

In considerazione della gravità degli indizi e del pericolo di fuga è scattato il fermo per i reati di tentata rapina aggrava e violenza sessuale aggravata con il giovane che, su disposizione della Procura per i minorenni, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Bologna in attesa della convalida, arrivata ieri, del fermo da parte del gip: per il 17enne è scattata la misura della custodia cautelare nell'istituto penitenziario minorile della città felsinea.

