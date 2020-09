De Lorenzis malato, rinviato il processo

Slitta il processo De Lorenzis e rischia di non riprendere a breve. Ancora una volta, al posto dello specialista bariatrico accusato di violenza sessuale da 22 donne, nella sala Aurea della Camera di commercio trasformata in tribunale si è presentato un certificato. «Gianfranco De Lorenzis sta male e le sue condizioni non gli permettono di sottoporsi a stress emotivi, almeno non prima del febbraio prossimo» sottolinea il suo difensore Gianluca Paglia. Dopo il grave problema di salute di gennaio, De Lorenzis è stato ricoverato alcuni giorni al San Raffaele. «I numerosi esami comprovano le sue precarie condizioni - prosegue l'avvocato -. Ho visto con i miei occhi quanto le vicende processuali e la pressione mediatica lo abbiano provato. Ho depositato la relazione del professor Alberto Margonato per chiedere il rinvio del processo». Le parti civili si sono opposte, ma il collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino ha fissato un'udienza per giovedì, per incaricare un perito di verificare le condizioni di salute dell'imputato.

r.l.