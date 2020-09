Felino, addio al carrozziere della Tep

MASSIMO MORELLI

FELINO Si sono svolti ieri a Felino i funerali di Ruggero Cerati, felinese ma originario di Musiara Superiore, la cui scomparsa, a 80 anni, ha lasciato un enorme vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Prima di andare in pensione Ruggero aveva svolto il mestiere di carrozziere alla Tep: riparava autobus e corriere che rientravano al deposito con qualche ammaccatura. Era un lavoro che aveva iniziato giovanissimo e per Ruggero rappresentava una vera e propria passione. Tanto che raggiunta l’età pensionabile con un amico aveva proseguito l’antico mestiere rimettendo in strada perfettamente sistemate sia auto d’epoca che autovetture più recenti. Purtroppo però il lavorare a stretto contatto con le vernici ha causato a Ruggero Cerati dei seri problemi di respirazione, così a partire dagli anni novanta sono iniziati i primi malanni che lo hanno accompagnato, intensificandosi mese dopo mese, sino alla morte avvenuta nei giorni scorsi. Ruggero non aveva hobby particolari. Non mancava mai di leggere quotidianamente la Gazzetta di Parma, per tenersi informato su quanto accadeva.

Era anche un vecchio tifoso del Parma, squadra che aveva iniziato a seguire negli anni settanta al Tardini, poi in tv, senza perdere un incontro dei crociati. E il rapporto con il Parma non si è mai rotto, anzi si è ulteriormente rafforzato quando il figlio Andrea ha iniziato ad allenare l’Under 17 Femminile del Parma Calcio. Andrea, che aveva ben figurato nel suo primo anno a contatto con il calcio femminile, si è visto proporre dal Parma la squadra Under 19 Femminile, cosa questa che aveva reso molto fiero Ruggero. Era anche molto orgoglioso del nipotino Riccardo, 3 anni, che per Ruggero rappresentava davvero tanto. «In questi giorni per noi molto tristi – ha detto il figlio Andrea – abbiamo ricevuto tantissimi attestati di stima per mio padre Ruggero, tutti lo ricordano come una persona buona e generosa. Pensi che tanti anni fa un signore rimasto a piedi con la bicicletta per aver rotto la catena si era rivolto a papà e lui si era fatto in quattro per riparargliela in poco tempo consentendogli così di poter fare ritorno a casa. Naturalmente non pretese nulla – ha concluso Andrea – lui era fatto così, l’importante era poter fare qualcosa per gli altri senza chiedere niente in cambio». Ruggero Cerati lascia la moglie Elide, i figli Giorgia ed Andrea con Alessia e l’adorato nipotino Riccardo.