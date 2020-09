Il poliziotto: «Paura a 30 metri di altezza? Più importante salvare l'anziano»

MARA VAROLI

«Paura? No, in quel momento ho pensato solo a salvargli la vita».

Merita un plauso il nobile gesto dell'agente scelto Catello Guida, il poliziotto che ieri mattina è salito su un tetto di un palazzo del quartiere Montebello per mettere in salvo un anziano di 87 anni, che minacciava di buttarsi nel vuoto: «Solo dopo - confessa Guida della Squadra Volanti di Parma - ho preso coscienza che ero a trenta metri di altezza».

Trentaquattro anni e originario di Napoli, «Lello» Guida è nella polizia di Stato da 8 anni e dopo 4 trascorsi a Genova è arrivato in città: «Fare il poliziotto era il mio sogno fin da bambino - dice -. Ricordo che a quattro anni avevo disegnato su un foglio una macchina della polizia e degli agenti che prendevano i balordi: un disegno che mio padre conserva ancora». Un sogno realizzato per un mestiere che è «una scelta di vita, con tanti rischi e sacrifici personali e della famiglia - sottolinea l'agente scelto Guida -. Insomma, per noi è una vera missione sociale». E quello che è accaduto ieri mattina nel quartiere Montebello ne è un esempio calzante: «La telefonata al 113 è arrivata intorno alle nove - spiega Lello Guida -: alcuni residenti della zona molto preoccupati avevano chiamato perché sul tetto di un palazzo c'era un anziano che minacciava il suicidio. Noi ci trovavamo in via Mantova, così abbiamo acceso le sirene e ci siamo diretti in quella strada. Nel frattempo, anche gli altri equipaggi del quinto turno della Squadra Volanti ci hanno raggiunto. Subito non abbiamo capito bene se l'anziano si trovasse sul tetto o sul balcone, poi abbiamo purtroppo visto le gambe penzoloni: l'uomo era sul tetto di un palazzo di sette piani, seduto sul cornicione, praticamente sulla grondaia per l'acqua piovana. Con l'aiuto di una signora siamo saliti fino alla mansarda che ha un lucernario e con una scala mi sono affacciato sul tetto per cercare di parlare con quell'anziano, per avere un primo contatto. Lui ripeteva: "Mi butto, non ce la faccio più. Voglio farla finita". Così ho cercato di tranquillizzarlo, instaurando un primo dialogo: "Che stai facendo? Sono Lello, un poliziotto: cosa posso fare per te?". Mi sono accorto che l'anziano aveva tracolla un cartone con delle scritte. E così gli ho detto: "Fammi vedere cosa c'è scritto? Non riesco a leggere da così lontano"». A quel punto, l'anziano si è avvicinato al lucernario e l'agente scelto Lello Guida è uscito sul tetto: «Gli ripetevo: "Stai tranquillo, tutto si risolve, anche le problematiche per cui tu ti lamenti. Vieni qui - prosegue il poliziotto - ne parliamo tra uomini". Ma in quel frangente, l'ansia dell'anziano ha preso il sopravvento e si è allontanato di nuovo da me, portandosi sul lato opposto del tetto, ancora una volta vicino al cornicione. Così l'ho raggiunto e per assicurarlo a me gli ho dovuto mettere le manette. E l'ho tirato via dal baratro. Ma poi anch'io dovevo legarmi a qualcosa e fortunatamente mi sono stretto con una mano a una corda di sicurezza: un cavo d'acciaio che serve per lavori di manutenzione e che si trova vicino al muro. In questo modo sono riuscito piano piano a mettere l'anziano in salvo: l'ho portato verso il lucernario e così giù dal tetto attraverso la scala della mansarda».

Attimi infiniti e concitati, in una situazione davvero pericolosa sia per l'anziano che per il poliziotto. Una situazione che poteva finire in tragedia, ma che invece grazie al coraggio dell'agente scelto ha avuto una conclusione a lieto fine. Tant'è che l'anziano ha continuato per diversi minuti a ringraziare i poliziotti e a chiedere scusa per quello che aveva fatto: "Ragazzi scusate e grazie: mi avete salvato la vita", diceva l'anziano - ricorda il poliziotto -. E noi gli abbiamo risposto: "Ci occuperemo noi dei tuoi problemi, non preoccuparti"». Senso del dovere? Non solo: un intervento in cui sono evidenti i sentimenti di altruismo e di responsabilità sociale di questi agenti della Squadra Volanti di Parma: un intervento che riempie di significati questo straordinario soccorso a persona e conferma un lavoro di squadra eccellente, che ha ricevuto i complimenti del dirigente della Squadra Volanti Federico Mastorci. E dalle parole di Guida si capisce bene il gesto esemplare: «Non avevo paura per me, non ci ho pensato neppure - conclude -. Ho pensato solo a salvare la vita a quell'anziano. Solo quando sono sceso in strada mi sono accorto che ero sul cornicione di un tetto a trenta metri di altezza».