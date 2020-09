Langhirano, addio alla colonna del volontariato

CINZIA BOCCI

LANGHIRANO Una grave perdita ha scosso il mondo del volontariato langhiranese. La scomparsa di Luciano Adorni, 72 anni, ha lasciato un enorme vuoto nel cuore dell’associazionismo del paese e di chi ha condiviso con lui turni e ricordi di una vita. Donatore Avis dal 1971, omaggiato con medaglia d’oro per più di 60 donazioni, venne eletto in consiglio nel ‘76, ricoprendo per diversi anni il ruolo di addetto stampa e propaganda. «Era un volontario estremamente attivo e sempre presente alle iniziative dell’associazione – raccontano i compagni dell’Avis di Langhirano – con la sua grande umanità e disponibilità collaborava sempre all’allestimento dei ristori in occasione dei prelievi e contribuiva a diffondere la cultura del dono nel nostro paese, anche dopo aver concluso l’incarico ufficiale in Consiglio».

«Nonostante la volontà di apparire talvolta burbero, era davvero una persona con un cuore d’oro e di grande bontà – ricordano invece i colleghi militi della Croce Verde di Langhirano, alla quale Luciano era iscritto dal 1974, membro dell’attuale consiglio e parte più volte dell’ufficio di comando – Si è sempre inserito perfettamente in tutte le squadre di volontari, anche con i ragazzi più giovani. Non si è mai tirato indietro di fronte a nessuna richiesta, dimostrando un attaccamento infinito alla Pubblica e un grande amore per il volontariato». I tanti messaggi di cordoglio dei compagni militi e donatori, testimoniano come Langhirano abbia perso, in quest’anno già così doloroso, una colonna portante dell’associazionismo. Chi trova un amico, trova un tesoro, dice il detto, ed è proprio quello che gli amici di Langhirano hanno scoperto in Luciano Adorni quarant’anni fa durante i lunghi turni in Assistenza Pubblica. Un tesoro che ora rivive nei loro occhi lucidi, mentre ricordano i tanti momenti vissuti insieme. Luciano, dicono, «era un personaggio unico nel suo genere», «sempre a disposizione di tutti, una persona talmente affidabile che, nonostante il duro mestiere, non mancava mai un turno». Una vita piena, divisa tra la famiglia, il lavoro nella sua azienda agricola di Arola e il volontariato. «Dopo una giornata trascorsa nella stalla e nei campi, montava in turno, e alle volte era talmente stanco che si addormentava mentre giocavamo a carte», raccontano gli amici più stretti conosciuti in Pubblica, che descrivono un uomo d’altri tempi, estremamente semplice, dal profondo senso di solidarietà, che non sapeva dire no a una richiesta d’aiuto. Grande appassionato di calcio, tanto da essere conosciuto da alcuni con il soprannome «Messico ‘70», forse al primo sguardo un po’ scorbutico, ma capace di dimostrare un grande affetto: «Magari di primo acchito poteva sembrare scontroso, ma era solo di facciata, in realtà aveva un cuore d’oro, sempre disponibile ad aiutare, sempre pronto a scherzare con gli amici». I gavettoni d’acqua a Ferragosto nella vecchia sede dell’Assistenza Pubblica, le goliardate e le bravate orchestrate per compleanni e occasioni diverse, i viaggi sull’ambulanza, i salvataggi e i tanti turni fatti nonostante la stanchezza, tutte le ore passate insieme al servizio della gente della vallata: è un fiume di ricordi e momenti speciali quello che in questi giorni di profondo dolore e sconforto torna alla mente degli amici e che dimostra come Luciano con la sua personalità, il suo spirito puro e buono, la sua attenzione al volontariato, entrando nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma non solo, sia stato davvero un «eroe dei nostri tempi».