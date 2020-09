Michele e Tommaso i gemelli della Crocetta

ANDREA PONTICELLI

Uguali ma al tempo stesso diversi. Uniti ma contemporaneamente anche indipendenti. I fratellini Ghidoni, 17 anni: Michele e Tommaso, ovvero la bella storia di essere gemelli leoncini, due piccoli Simba - «inseparabili, scrivilo» - nella Farma Crocetta.

Da un paio di stagioni sono entrambi inseriti nella rosa della squadra di serie B: logico, visto come sono uniti anche nella vita di tutti i giorni.

Quando avete capito di essere due gemelli?

M: «Dopo nove mesi nella pancia della mamma lo sapevamo per forza».

T: «A forza di tirarci dei calci...»

Inseparabili anche a scuola?

T: «Alle elementari e alle medie sì. Stessa classe alla Rodari, alla Don Milani e alla Don Cavalli».

M: «Adesso al liceo sportivo Bertolucci ci hanno separato: io frequento la quarta T, lui la quarta S».

T: «Sì, però questa storia di separarci non ci è mai andata giù».

Stessa cameretta?

M: «Logico. Altrimenti uno di noi doveva dormire in salotto».

T: «Però i letti sono separati...».

E di cosa parlate prima di addormentarvi?

T: «Di baseball, ovvio. E anche di ragazze».

Vi siete mai innamorati della stessa ragazza?

M: «Beh, innamorati... Sì, qualche flirt da tempo delle mele».

T: «Ma non abbiamo mai litigato per una ragazza».

Due angioletti?

T: «No, litighiamo anche per delle cose da niente».

M: «Da bambino gli ho tirato un cavallo a dondolo addosso. Ma ci mettiamo anche poco a fare pace».

Primo sport praticato?

M: «Non il baseball ma il nuoto. In via Zarotto...».

T: «a 4 anni nella vasca piccola».

Il baseball?

T: «A 7 anni in prima elementare. Nostro nonno materno, Maurizio Rosi, è ancora oggi molto appassionato».

M: «Pensa, andava a vedere le partite negli anni Sessanta quando la Tanara giocava al Tardini. Quante storie che ci racconta di quel periodo».

Lo avete scelto insieme?

M: «Logico. Il baseball ci è piaciuto subito, a tutti e due. È bello poter giocare insieme, in sintonia».

Prima squadra?

T: «Mamma Nicoletta conosceva Simone, un allenatore dell'Oltre, e insieme ci hanno convinti a cominciare nella squadra Prebaseball».

M: «Quanto ci siamo divertiti, soprattutto nei tornei».

T: «Poi abbiamo giocato nei Ragazzi dello Junior e adesso nella Crocetta».

Michele, cosa ti piace di Tommaso?

M: «Che è il mio gemello. È bello stare insieme, stare in compagnia, divertirci insieme».

E cosa non ti piace?

M: «Spesso quando siamo in camera viene lì e mi fa la zanzara».

Cosa ti fa?

M: «Ma sì, comincia a toccarmi, mi fa il solletico».

T: «però spesso lui non sta al gioco. Ma in generale mi piace stare insieme a lui».

Siete uguali anche come carattere?

M: «Sì. Forse lui è un pochettino più introverso...».

T: «Ma in generale abbiamo le stesse passioni. E la stessa volontà di dare sempre tutto il possibile quando giochiamo e quando studiamo».

Michele, l'ultima volta che gli hai chiesto scusa?

M: «Domenica scorsa quando abbiamo giocato contro la Dynos Verona e ho rotto la nostra mazza. Adesso dovremo comprarne una nuova».

Tommaso?

«Glielo chiedo un sacco di volte. Ma in verità non avremmo neanche bisogno di chiederci scusa».

Quanto vi diverte giocare insieme a baseball?

M: «Soprattutto quando io gioco interbase e lui in seconda. Tra di noi nasce un feeling particolare».

I vantaggi di giocare insieme?

T: «Ci possiamo parlare liberamente. Se uno sbaglia, l'altro lo può correggere».

Vi siete mai scambiati in una partita?

M: «Nel torneo giovanile di Colorno sono andato a battere al suo posto perché si era fatto male».

T: «invece io in una partita l'ho sostituito come ricevitore. In entrambi i casi non se n'è accorto nessuno».

Per mamma Nicoletta e papà Francesco cosa significa avere due gemelli?

T: «Quando eravamo piccoli piccoli era un doppio impegno. Adesso facciamo la stessa vita e abbiamo semplificato la loro».

M.: «Giochiamo insieme nella stessa squadra. Per loro è un grande vantaggio: almeno non devono correre da una parte all'altra della città per venirci a prendere».

Ma quanto sono orgogliosi di avere due gemelli?

T: «Sì, e i nonni? Non ne hai un'idea».

Inseparabili: ma siete mai stati lontani?

M: «Due anni fa io sono andato a giocare le World Series Senior League nel South Carolina...».

T: «E io da solo ho passato la settimana più lunga della mia vita».

M e T: «Però poi com'è stato bello riabbracciarci».

I vantaggi di avere un gemello?

T: «Non essere mai da soli, capirci all'istante, non annoiarci mai».

M: «Avere sempre qualcuno che ti aiuta ad affrontare le giornate».

Michele, chi è per te Tommaso?

M: «Il mio migliore amico».

Tommaso, chi è per te Michele?

T: «Il mio migliore amico».