Sala Baganza, incrocio messo in sicurezza

SALA BAGANZA L’incrocio su via Are era uno dei tratti più pericolosi della circolazione salese, teatro di frequenti collisioni e incidenti più o meno gravi ed è stato messo in sicurezza.

La rotatoria tra la strada provinciale 58 di Sala Baganza con la strada comunale via Collecchio sarà aperta entro la fine di questa settimana, in anticipo di circa due mesi rispetto al termine previsto per la fine dei lavori, iniziati il 29 giugno e che sarebbero potuti durare 120 giorni.

A darne l’annuncio è stato il delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, durante un sopralluogo sul posto, insieme al sindaco di Sala Baganza Aldo Spina e a Giovanni Gennari titolare della Sitec di Lesignano Bagni, l’impresa realizzatrice.

«I lavori saranno conclusi in netto anticipo rispetto ai tempi previsti - ha commentato Bertocchi -. In questo modo mettiamo in sicurezza un incrocio pericoloso, e lo facciamo prima dell’inizio della scuola, eliminando i disagi dovuti al cantiere. Eventuali rifiniture saranno eseguite a cantiere chiuso».

L’importo dei lavori è di 252 mila euro, di cui 48 mila finanziati dal Comune di Sala Baganza, il resto della Provincia di Parma.

La rotatoria ha un diametro esterno di 36 metri; l’anello carrabile ha una larghezza di 10,50 metri (una corsia da 7,50 metri cadauna e due banchine laterali da 1,5 metri), l’isola centrale presenta un diametro di 15 metri.

La corona sormontabile è di 2 metri di larghezza; è stata realizzata con una pavimentazione in cubetti di porfido; un’aiuola verde sarà installata nell’aiuola centrale ed è prevista l’illuminazione della rotatoria e dei bracci di ingresso.

«C’è grande soddisfazione per l’accelerazione dei lavori che restituirà alla circolazione viabilistica questa importante intersezione contestualmente alla ripresa delle scuole, consentendo flussi ordinati di traffico anche nei momenti di picco - ha commentato il sindaco Aldo Spina -. Si intuisce già da ora la qualità dell’opera, che incrementa notevolmente la sicurezza della circolazione. Il traffico riprenderà questo weekend sulla intersezione rinnovata, per l’inagurazione ufficiale si attenderà il completamento di tutti i lavori a corollario. L’illuminazione di tutta l’area pertinenziale, il miglioramento del sistema delle acque meteoriche, la riqualificazione di alcuni tratti della provinciale in prossimità dell’intersezione restituiscono a questo punto di accesso al paese una qualità degli spazi che ci rende particolarmente contenti». C.P.