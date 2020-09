Tre anni e 4 mesi al pusher «esperto di marketing»

Al telefono riceveva ordini e, quando un cliente latitava per un po', era lui a chiamare. «Ho regalo per te» diceva, e spesso l'altro non riusciva a resistere al pensiero della dose di pronto consumo. Oltre che nello spaccio, il 28enne nigeriano giudicato con rito abbreviato dal Gup era abile nel marketing. C'è chi, in un anno, s'è rivolto a lui un centinaio di volte, sborsando 4mila euro per la polvere bianca. Altri clienti - per lo più parmigiani - hanno speso meno, pur rivelandosi sempre abbastanza fedeli. I carabinieri ne hanno individuato almeno una dozzina attraverso i tabulati telefonici.

In realtà, alla sbarra non c'era solo lui, ma anche un complice trentenne, sempre nigeriano: l'uomo in molti casi addetto alle consegne, mentre il 28enne, da più tempo sulla piazza, era più concentrato sulla gestione degli affari (pur non esimendosi dalle vendite dirette). I carabinieri hanno ricostruito un'attività di spaccio che risalirebbe fino al 2015. Da allora fino al 2019, quando il pusher è stato arrestato in via Reggio poco dopo una compravendita, si sarebbero ricostruite almeno 430 cessioni a una dozzina di habitué. Per quanto si sia sempre limitato a piccole vendite al dettaglio, il giovane non si è potuto fare troppo scudo del concetto di «modica quantità», che avrebbe potuto garantirgli una pena leggera.

Nel suo caso, si è tenuto conto della continuità dello spaccio e del fatto che fosse sempre nelle condizioni di soddisfare le richieste. Più defilata, invece, la posizione del suo complice, condannato dal Gup a un anno e 8 mesi e al pagamento di 1.200 euro di multa e delle spese processuali (la pena è stata sospesa). Al 28enne sono stati invece comminati tre anni e 4 mesi di reclusione, oltre a una multa di 14mila euro e il pagamento delle spese processuali e della custodia cautelare in carcere dove si trova e dove resterà ancora per un po'. Una volta scarcerato, il giovane dovrà essere espulso dal nostro Paese.

rob.lon.