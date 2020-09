«Macbeth», come una festa nel parco Ducale

LUCIA BRIGHENTI

Varata con successo la ventesima edizione del Festival Verdi, ieri sera, nella sua veste di fine estate collocata nella cornice del Parco Ducale, pensata per rispettare le norme sanitarie anti covid-19. Gli applausi del pubblico non hanno tardato ad abbracciare gli interpreti. È un clima diverso dal solito, quello di questo Festival Verdi rivisto per vivere all’aperto: con il tepore e la luce del crepuscolo che accolgono gli spettatori nel Parco Ducale, per poi cedere il passo al buio. L’eleganza c’è, ma è commisurata alla comodità e alla praticità, alla sensazione di un teatro magari un po’ meno chic ma vivo e vitale. Le file della platea non sono proprio tutte piene, è vero, ma quello che prevale è la sensazione che chi prende posto per ascoltare l’opera è lì perché vuole esserci, fortemente, che ha scelto di partecipare non a un evento mondano ma alla ripresa della musica dal vivo, che vuole sostenere il “suo” Teatro Regio (un senso di appartenenza che ben può vantare un pubblico che, quest’anno, è quanto mai cittadino). Un desiderio di partecipare che vive nonostante tutto: nonostante i timori, nonostante manchi la parte visuale dell’opera, nonostante le mascherine, le norme di distanziamento, i rischi del meteo. C’è alla base di tutto questo, ed è messa in primissimo piano dalla rinuncia alle scene e a una regia, la musica. C’è un’operazione non facile, che chiede più impegno al pubblico: la proposta di una rarissima versione del Macbeth in francese (per la prima volta ripresa in epoca moderna), in cui è un po’ più difficile seguire il testo e bisogna abituarsi a una metrica diversa da quella per cui la musica è nata. A prendere le redini di questa operazione coraggiosa il maestro concertatore Roberto Abbado, che con solida presa su una Filarmonica Arturo Toscanini compatta, senza mai calcare la mano, la sa condurre con maestria mettendo in evidenza la molteplice varietà dei registri verdiani, dal fantastico declinato nei suoi riflessi quasi mendelssohniani al grottesco, dalla scrittura più contrappuntistica (si pensi alla fuga che accompagna la battaglia finale) a quella più villereccia. L’acustica funziona bene, nonostante le difficoltà poste da un teatro all’aperto e dal distanziamento maggiorato tra le file orchestrali: una leggera amplificazione aiuta a sentire anche dal fondo della platea. Convince il trio Ludovic Tézier (Macbeth), Silvia Dalla Benetta (Lady Macbeth), Riccardo Zanellato, tutti ben calati nel ruolo. Bene anche il resto del cast, completato da Giorgio Berrugi (Macduff), David Astorga (Malcom), Francesco Leone (medico), Natalia Garvrilan (dama), Jacobo Ochoa (servitore, sicario, prima apparizione), Pietro Bolognini (seconda apparizione), Pilar Mezzadri Corona (terza apparizione). Il Coro del Teatro Regio di Parma (preparato come sempre dal maestro Martino Faggiani), non manca di commuovere con «Patria oppressa» (o meglio, in questo caso, «O patrie! O noble-terre!»), mostrando la consueta sensibilità musicale turbata però nel finale dal lieve malore di una corista.

I COMMENTI DEL PUBBLICO

GIULIO A. BOCCHI

«È al parco la festa?» chiede, beffarda e un po' sorpresa per aver visto passare tante persone con l'abito da sera, una ragazza in macchina sul ponte Verdi verso le 19:30. Non ha tutti torti, in effetti, perché da lì a poco sarebbe iniziato "Macbeth" nella serata inaugurale del Festival Verdi dell'edizione 2020. A rendere un po' meno piacevole la festa dell'inaugurazione di quest'anno non è né l'ombra di Banco (o, scritto meglio, Banquo, visto che si tratta della versione francese dell'opera) né la follia di Macbeth, ma una situazione che inevitabilmente coinvolge tutti limitando le possibilità del pubblico e degli interpreti. In ogni caso si tratta, però, di una festa celebrata, con tutte le precauzioni del caso, nel migliore dei modi possibili e non manca chi riesce a cogliere gli aspetti più positivi della pandemia. «Il distanziamento sociale - scherza un signore distinto - è una meraviglia: possiamo avere un sacco di spazio, anche per appoggiare la giacca nei posti di fianco, e con la mascherina possiamo fare finta di nulla e non siamo socialmente obbligati a non salutare chi non vogliamo». La serata è fresca, ma volendo ci si può riscaldare con gli anolini in brodo serviti dentro ai bicchieri e scaldati su un fornello che dà al "Foyer" un nuovo significato, ma, a essere onesti, più etimologicamente calzante: «Questa location - spiega una signora, tra una cucchiaiata e l'altra - è veramente bellissima e molto suggestiva». Non manca, però, qualche commento meno soddisfatto, pur restando in un'atmosfera di complessivo apprezzamento per il grande sforzo fatto per la realizzazione di questo evento: «questa versione francese - ammette una signora tra le prime file - la trovo un po' noiosa e, pur conoscendo la lingua, non si capiscono bene le parole, se non quelle di Tezier. Forse questa versione avrebbe riscosso più successo rimandandola ad un'edizione più internazionale del festival». Il clima generale della serata, comunque, resta decisamente positivo: «era tanta - spiega un ragazzo - la voglia di tornare ad ascoltare musica dal vivo e sono felice di poter assistere a questo evento con tanti splendidi interpreti anche se, naturalmente, la speranza di tutti è quella di potere presto tornare a vederli e a sentirli in teatro». «Si sente qualche rumore di sottofondo - commenta un altro - ma non sono un'ambulanza o un treno in lontananza che possono rovinare questa splendida festa. Lo sfondo del Palazzo Ducale è meraviglioso e se con questo si fondono le note di Verdi, il gioco è fatto!». «Abbiamo passato mesi terribili - conclude una signora - ma ora siamo fortunati e felici di potere essere qui ad ascoltare questo capolavoro del Maestro Verdi che ci fa sempre emozionare tanto».