«Picchiato selvaggiamente perchhé ho difeso un collega barista»

PAOLO PANNI

BUSSETO Picchiato selvaggiamente da un gruppo di energumeni, solo per aver cercato di difendere un suo collega barista. Si perché anche lui, Gionata Antozzi, nella stazione di servizio che gestisce con la famiglia a Busseto, dietro al bancone del bar ci sta tutti i giorni. Conosce segreti, peculiarità, pregi e difetti di un mestiere che, talvolta, si spera il meno possibile, comporta anche situazioni non semplici con i clienti.

Mai, però, avrebbe immaginato di subire quello che, invece, gli è capitato giovedì sera, alle porte di Piacenza. Dove si è recato per assistere a un evento musicale. Doveva essere una serata tranquilla e spensierata. «Invece a un tratto ho visto accendersi una discussione tra un gruppetto di individui e il barista. Discussione nata solo perché quest’ultimo li aveva informati che non potevano restare all’aperto (perché, a causa delle norme in vigore, era stato raggiunto il numero massimo consentito) e li aveva invitati ad entrare». Lo ha ripetuto più volte e, nel volgere di pochi istanti, i suoi interlocutori, hanno perso le staffe. Antozzi, 49 anni, un fisico possente e, soprattutto, un cuore d’oro, quando ha visto che l’anziano barista era stato ormai aggredito da uno di quegli uomini, si è subito gettato nella «mischia». «Non per alzare le mani ma, semplicemente, per bloccare e allontanare chi aveva già gettato a terra il barista».

Azione che, vista la sua forza, gli è riuscita. Ma non aveva purtroppo fatto i conti con gli altri tre o quattro elementi del gruppo che gli si sono avventati contro.

«Subito mi hanno rotto addosso una lavagna o una panca facendomi cadere e, a quel punto, mi hanno riempito di calci e pugni. Poi se ne sono andati».

Per Gionata Antozzi la serata è finita al pronto soccorso, dove è stato medicato e dimesso, con un bel po’ di lividi e tumefazioni e 15 giorni di prognosi.

«Non mi pento d ciò che ho fatto - ha detto il malcapitato - e lo rifarei perché credo sia ora di smettere di abbassare la testa davanti alla feccia». In tanti gli hanno espresso parole di solidarietà, stima e incoraggiamento. Soprattutto tanti amici di Busseto, e della Bassa, che lo conoscono e lo stimano, per il suo carattere gioviale, allegro, gentile con tutti e sempre disponibile. Un gigante buono, che agisce sempre e solo col cuore, e che di fronte a una persona in difficoltà non si tirerebbe mai indietro.

Non si è tirato indietro nemmeno stavolta e, purtroppo per lui, la violenza di pochi gli si è riversata contro. Nei prossimi giorni presenterà denuncia alle forze dell’ordine come lui stesso ha già fatto sapere.

«Sto bene», continua a ripetere a chi gli chiede notizie circa le sue condizioni raccomandandosi di una cosa: «Non chiamatemi eroe, perché sono e rimango una persona che ha solo cercato di aiutare un’altra persona». Lo ha fatto col cuore, meritandosi ancora una volta la stima e il plauso di tutti.