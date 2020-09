Dieci anni fa lo scudetto della stella: i ricordi del manager Gerali

ANDREA PONTICELLI

Dieci anni fa il Parma baseball, allora marchiato Cariparma con Rossano Rinaldi presidente, cuciva sulle sue casacche la stella del decimo scudetto.

Il ricordo del «Gibo», ovvero l'allora manager Gerali, «è ancora un'emozione di fuoco dentro il mio cuore».

Nacque l'istante subito dopo l'ultimo out di gara sette delle finali scudetto contro il Bologna, vinta per 2-1: quando Munoz dalla terza eliminò in prima Stefano Landuzzi, «e spalancò le porte alla festa di tutta la città perché quello era lo scudetto di tutta la città».

Fu ancor più meraviglioso di tutti i pur meravigliosi titoli italiani vinti dal Parma baseball nella sua storia: «forse - riflette Gerali - gli stava alla pari solo il primo, quello della mitica Germal».

Ma questo aveva in sè la bellezza dell'attesa: «non lo vincevamo dal '97. Quei tredici anni pesavano sulla nostra storia. Sembrava che il tempo fosse inchiodato sulle nostre casacche».

Ma questo portava in sè la bellezza della stella: «con il decimo scudetto il baseball parmigiano ribadiva la sua presenza nella leggenda dello sport parmigiano».

Ma questo possedeva anche l'entusiasmo di tutti quei bambini di allora, «al massimo dieci anni d'età. Sciamavano per il campo come api impazzite di felicità: forse perché uno scudetto così da vicino non lo avevano mai visto. Non erano ancora nati, quando Parma aveva vinto quello di tredici anni prima. Mi ricordo soprattutto Matteo, mio nipote e figlio di Michele, come sgambettava sulle spalle mie e del papà».

Ma questo legava con un filo indissolubile la storia del batti e corri: «Paco Dallospedale e Luigi Ugolotti avevano vinto il primo all'Europeo, i figli Davide e Matteo vinsero il primo da quando venne demolita la casa di Notari in viale Piacenza e ci trasferimmo al Quadrifoglio».

Ma questo premiava anche pionieri della nostra storia. «Indimenticabile la felicità di Colla, Valesi e Varriale, gli unici ad averli vinti tutti e dieci».

Ma questo aveva anche il fascino di una prima volta a sessant'anni, quando sembrava che il tempo non avrebbe più concesso opportunità: «Sandro Rizzi girava per il campo ripetendo "il mio primo scudetto a sessant'anni". Una felicità ancora oggi indelebile».

Ma questo aveva anche la bellezza di una speranza rinata quando tutte le speranze sembravano seppellite sotto le prime due sconfitte subite dal Bologna al Quadrifoglio.

«Ci ritrovammo per l'allenamento al martedì e lo rividi, lo scudetto. Anche dopo le prime due sconfitte. Lo rividi perché non avevo mai visto durante tutto l'anno un allenamento da parte di tutta la squadra così forte, così intenso, così meravigliosamente folle nella nostra voglia di rivincita».

Ma questo possedeva anche l'immagine vincente di Roberto Corradini, il lanciatore venuto dal veronese: «sul monte vinse gara 3 per 6-0 con una complete-game e ci rimise in corsa una prima volta. Poi insieme a Orta vinse anche gara 6 per 7-4 e ci rimise in corsa una seconda volta».

Ma su questo era anche dipinta come un capolavoro la mazza dell'interbase Marco Yepez. Finì il girone di semifinale a media 500 con 19 su 38, finì le series scudetto a media 464 con 13 su 28. «Non avevo mai visto uno battere così tanto in una post season. Nemmeno non avevo mai visto uno diventare così determinante come lo fu lui quando in gara 7 contro Bologna, poi vinta 2-1, vinse da solo con un singolo al primo per il punto di Dallospedale e con un doppio al quinto per il punto di Desimoni».

Ma questo scudetto è ancora oggi meraviglioso ripensando a chi è ancora titolare in prima squadra: Desimoni, Sambucci, Zileri. «Forse esagero di fronte al tempo che passa, ma mi piacerebbe vederli giocare fino a quando non ne vinceranno un altro».