Fidenza, schiamazzi e nuovi vandalismi al Parco Rabaiotti

Ancora una volta un coro di proteste e lamentele si è levato dai residenti del popoloso quartiere Corea, per le frotte di giovani che restano nel parco Rabaiotti, nella zona della Bocciofila, dal pomeriggio sino a notte tarda e a volte fino all’alba. In più, in questi giorni, hanno arrecato danni a panchine e tavoli in legno, ora transennati a titolo precauzionale. Panchine che vengono utilizzate anche dai bambini, dai genitori, dai nonni, che frequentano la zona giochi del parco. I residenti hanno già segnalato più volte il degrado di questo parco, dove di notte si radunano numerosi giovani, dai comportamenti non propriamente civili. Vandalismi, schiamazzi, musica ad alto volume e al mattino i resti dei bivacchi in mezzo al verde.

I residenti sono esasperati, perché non riescono a riposare. Alcuni fidentini che abitano nei condomini a ridosso del parco, hanno allertato più volte anche il 112. «Ogni estate si ripete il copione – si è sfogata una residente – e non si riesce a riposare, anche perché musica ad alto volume e grida vanno avanti sino alle ore piccole e a volte sino all’alba. Gruppi di giovani stazionano nel parco, a bere, a fumare e non solo sigarette, a urlare. Purtroppo capita che a volte se ne vadano via anche alle sei del mattino, dopo una notte brava, quando noi invece ci dobbiamo alzare per andare al lavoro. C’è un limite a tutto e adesso hanno messo a segno anche vandalismi. E’ una situazione ormai intollerabile. E’ stato rinvenuto nascosto anche un bilancino di precisione, di quelli usati per la droga. Quindi oltre a fumare sostanze stupefacenti, è evidente che nel parco si spaccia anche. Questi iniziano il loro commercio illecito già a metà pomeriggio, in mezzo a famiglie e bambini. Vergognoso». Una situazione che si registra un po’ in tutti i parchi della città, sia in centro che nei quartieri più periferici. E le lamentele corali si levano da più punti. Intanto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fidenza, nei giorni scorsi avevano pizzicato nei parchi e segnalato alla Prefettura, otto ragazzi, tutti fidentini e di età compresa fra i 16 e i 25 anni, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre, un altro giovane fidentino era stato denunciato alla Procura, perché in possesso di 10 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. I carabinieri avevano sequestrato 50 grammi di droga, fra hashish e marjiuana e un grammo di cocaina. I militari non abbassano la guardia e continuano i controlli nei parchi cittadini, sia per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per far rispettare le norme anti covid sugli assembramenti. r. c.