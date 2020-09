Franco Maria Ricci: la genialità semplice dell'imprenditore del bello

CHIARA DE CARLI

Il giorno dopo la morte di Franco Maria Ricci, con la notizia della sua improvvisa scomparsa ormai rimbalzata da un capo all’altro del mondo, il tempo sul Labirinto della Masone, lo scrigno di bambù immaginato oltre trent’anni fa e che oggi custodisce la sua collezione d’arte e di libri, era come sospeso. Aperti i cancelli al pubblico, come Ricci avrebbe desiderato (il parco museo resterà chiuso solo lunedì prossimo, giorno del funerale che sarà celebrato nel Duomo di Parma alle 11,30), nel viavai di turisti si sono mescolati anche tanti degli amici più cari dell’editore, arrivati nel fontanellatese per esprimere la loro vicinanza e il loro cordoglio alla moglie Laura e ai famigliari dell’editore e designer che con lui hanno condiviso, negli anni, l’incessante impegno di diffondere la cultura del bello. Ma tanti sono anche i messaggi sul web e tanti coloro che hanno voluto ricordarlo tramite il nostro giornale. Eccone alcuni.

FLAVIO KAMPAH

All’anagrafe di Parma è Flavio Campagna, ma nel resto del mondo è conosciuto come Kampah. Designer, regista e artista di fama internazionale, solo pochi mesi fa aveva reso omaggio al genio di Franco Maria Ricci inserendolo tra i 14 parmigiani protagonisti della cultura riuniti nelle pagine dello speciale calendario creato per Parma Capitale della Cultura 2020. Ieri, alla notizia della scomparsa, ha voluto dedicargli un pensiero pubblicando una foto che li ritrae insieme. «Un altro grande dell’arte e della cultura che se ne va in questo anno maledetto, che avrebbe dovuto essere della cultura e invece sta rivelandosi quello delle sue dipartite illustri - ha scritto Kampah sulla sua pagina social - Avevamo stili diversi ma l’ho sempre ammirato ed è stato una mia ispirazione perché era un parmigiano doc, conosciuto in tutto il mondo con le sue leggendarie riviste che trovavo ovunque, e per la mutuale passione per il grande tipografo Bodoni, che nessuno come lui è riuscito a tramandare così bene nel resto del mondo. Ci ha lasciati un grande, abbiamo scambiato qualche parola insieme e mi ha raccontato di quando anche lui lavorava in America. Una grande perdita, sarà il mese di Dicembre del nostro calendario».

DIOFEBO MELI LUPI

«Franco era un uomo di una genialità semplice e non faceva mai pesare ciò che riusciva a fare - ha detto commosso il principe Diofebo Meli Lupi ieri mattina intrattenendosi per un momento davanti ai cancelli del Labirinto della Masone di Fontanellato prima di fare visita alla famiglia Ricci - Era sempre entusiasta di tutto quello che era intorno a lui e, fin da quando eravamo ragazzi, prendeva tutto con la sua particolare “allegria seria”. L’ho sempre considerato una pietra miliare della conoscenza: aveva una cultura enorme come enorme era la sua semplicità. Mentre vedevo crescere questo labirinto di bambù gli dicevo: “Franco, ma perché un labirinto? E’ già così difficile vivere che non c’è bisogno di perdersi in giro” e ridevamo».

PIER CARLO BONTEMPI

«Lo sviluppo del progetto del Labirinto mi faceva un po’ pensare al rapporto che doveva esserci nel rinascimento tra un principe e il suo architetto: i principi avevano una formazione anche di architettura ed erano in grado di discutere in modo pertinente, come faceva Franco. Non è stato facile, ci sono state discussioni, ma l’obiettivo era sempre quello di dare quella qualità finale che lui ha sempre cercato in tutte le cose». Così l’archistar Pier Carlo Bontempi, nei giorni dell’inaugurazione del Labirinto della Masone, raccontava del suo rapporto, di amicizia e professionale, con Franco Maria Ricci. Un legame che nemmeno la morte può spezzare: al «suo principe», Bontempi (ritratto con Franco Maria Ricci in un dipinto esposto alla Masone) ha rivolto infatti solo un accorato «arrivederci».

VITTORIO SGARBI

«Franco Maria Ricci non doveva morire. Ci sono morti di cui ti fai una ragione e altre per cui non ti viene normale pensare che sia possibile che non ci siano più». E’ netto il commento di Vittorio Sgarbi alla notizia della morte di Franco Maria Ricci. «L’ho conosciuto nel 1981, avevo 27 anni e lui, allora, era più giovane di me oggi. Ero ispettore delle Belle Arti, e già giornalista, ma in quel momento si è aperta per me una stagione nuova della vita. Non nego che mi sentivo in una certa soggezione nei suoi confronti perché lui aveva già raggiunto grandi risultati: con gli articoli che ho scritto per Fmr feci poi il libro “Il sogno della pittura” con cui vinsi il premio Estense passando davanti a Giorgio Bocca, Geno Pampaloni e Lucio Villari. Con Franco Maria Ricci ho lavorato per 36 numeri: quattro anni di collaborazione intensa e oltre 60 articoli dopo i quali ho iniziato la mia attività di critico d’arte». «Ricci era pieno di energia ed è stato il primo in Italia a capire che la bellezza poteva essere produttiva. Io ero uno studioso “puro” e lui un imprenditore che, mentre pensava agli argomenti per la rivista Fmr, riusciva a fare tante altre cose: tante delle nostre conversazioni notturne vertevano sul portare la rivista in America e fare abbonamenti. E’ riuscito a compiere grandi imprese e l’unico obiettivo che non ha centrato è stato quello di veder rinascere la rivista più bella del mondo. Scorgevo nei suoi occhi quest’ansia e il desiderio di tornare a “fare”. Negli ultimi due anni ci siamo visti con grande frequenza nel tentativo di trovare il modo per far ripartire Fmr. Per onorarlo, ora dobbiamo rimettere Fmr in circolazione».