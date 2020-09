Pestaggio in Pilotta: condannato a 9 anni di carcere uno dei tre aggressori

Per rubargli il portafoglio e i pochi spiccioli che aveva dentro uno zainetto gli erano saltati addosso in tre, senza pietà. Frattura dell'omero, mandibola fracassata e un dito rotto: queste furono le conseguenze per la vittima del pestaggio, un parmigiano di 47 anni che ebbe la sfortuna di incrociare quei balordi nei pressi della Pilotta, mentre ritornava alla machina dopo una serata trascorsa con amici in un locale in piazza Ghiaia. Le complicate indagini della squadra Mobile coordinate dal pm Daniela Nunno - partite dall'uso del cellulare rubato al 47enne - erano riuscite a dare un volto e un nome a quei rapinatori violenti e ieri è arrivata la prima sentenza. Valentin Laurentiu Hoanca, 34 anni, è stato condannato a 9 anni di carcere, dopo essere estradato dalla Romania, mentre i suoi complici, Daniel Ionut Mihalcea e Georgel Ninel Toader, entrambi 28enni, prima di poter essere processati in Italia dovranno finire di scontare la loro pena nelle carceri romene, loro Paese d'origine.

Nella notte fra il 4 e il 5 maggio 2019 i tre adocchiarono il parmigiano sotto i voltoni della Pilotta e avvicinarono con una scusa l'uomo, diretto alla macchina , prima di iniziare a pestarlo. Le indagini su alcuni sms inviati dal cellulare rubato ha permesso agli agenti della Mobile di rintracciare i picchiatori, che il giorno dopo la rapina erano stati fermati per un controllo a Milano. r.c.