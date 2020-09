«Macbeth», 9 al maestro Abbado: le nostre pagelle

LUCIA BRIGHENTI

Ludovic Tézier

MACBETH 9

Interprete a proprio agio con il libretto francese (che è la sua lingua madre), il baritono restituisce con sapienza a Macbeth le sfumature della sua personalità, cui Verdi dà spessore e umanità contemperando crudeltà, paure, rimorsi, tormenti.

Silvia Dalla Benetta

LADY MACBETH 8½

Il soprano dà vita a una Lady sofisticata, intelligente nel rendere i pianissimi e i sussurrati scritti da Verdi. Se tende ad alleggerire i suoni bassi, attenuando il contrasto tra registri estremi, riesce comunque a essere temibile e sinistra in modo più sottile.

Riccardo Zanellato

BANQUO 9

Il basso, ben noto al pubblico parmigiano che gli tributa un applauso sentito al termine della sua aria, nel secondo atto, è un Banquo solido, di pregio, rassicurante nella sua stabilità che fa da contraltare alla follia dei coniugi Macbeth.

Roberto Abbado

CON LA FILARMONICA ARTURO TOSCANINI 9

Il lavoro di Abbado scandaglia in profondità la musica di Verdi, portando la Filarmonica Toscanini (coesa e pronta nel rispondere), solisti e Coro a realizzarne con unità di intenti le sfumature, superando le sfide poste dall’acustica.

Giorgio Berrugi

MACDUFF 8½

Verdi non dà certo grande spazio allo sviluppo del personaggio di Macduff. Tutto quello che ha, a parte qualche breve intervento, è l’aria «Ah! La paterna mano» (in francese «Ah! C’est la main d’un père»), che il tenore Berrugi porta a casa bene.

Coro del Teatro Regio

PREPARATO DA MARTINO FAGGIANI 9

Il coro si conferma una sicurezza, anche tenendo conto delle difficoltà poste dalla collocazione in fondo a un palco aumentato in profondità dalle norme di distanziamento. La compagine non manca di commuovere.