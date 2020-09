Addio a Bruno Tonelli, storico barbiere di Basilicanova

BASILICANOVA Basilicanova ha perso il «suo» storico barbiere, Bruno Tonelli. Ottant’anni compiuti nell’aprile scorso, si è spento mentre si trovava ricoverato all’Ospedale Maggiore di Parma. Tonelli aveva chiuso la sua barberia circa quattro anni fa, dopo ben 62 anni di attività, per godersi l’età della pensione, insieme alla moglie Concetta Conforti e alla loro figlia Roberta. «Mio marito – racconta Concetta – amava molto il suo lavoro e ci sapeva fare con i clienti. Aveva cominciato a lavorare da giovanissimo, come garzone in una barberia di Parma, prima di aprirne una in proprio. Devo dire che, in generale, gli piaceva tanto il contatto con la gente e stare in compagnia. Ora molte persone lo ricordano con affetto, perché aveva una parola buona per tutti e, quando poteva, faceva del bene, era molto generoso».

Tonelli era nato a Traversetolo, in una famiglia composta dai genitori e da due fratelli e altrettante sorelle. Si era poi trasferito a Basilicanova quand’era ancora giovane. Lì era rimasto anche dopo le nozze con Concetta, celebrate quando lui aveva 27 anni. Tonelli aveva un carattere deciso, ma molto aperto e socievole. Gli piaceva conversare con i clienti e il suo negozio rappresentava, come spesso succedeva, anche un ritrovo, un luogo in cui socializzare e confrontarsi. «Ricordo – prosegue la moglie – che, anni fa, Bruno aveva messo anche una panchina davanti al negozio, che si trovava nel centro del paese, davanti alla scuola elementare». Nel negozio del barbiere scomparso erano nate molte amicizie, fra lui e i clienti e fra i clienti stessi. «Bruno – prosegue Concetta – aveva tante passioni, dal giardinaggio alla cucina, dalla caccia allo sport. Era anche un tifoso della Juventus e del Parma: fino a qualche anno fa non si è perso una partita allo stadio Tardini. Da giovane aveva fatto anche l’arbitro».

I funerali di Bruno Tonelli si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Basilicanova e la salma è stata poi seppellita nel locale cimitero. N.F.