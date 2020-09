Con il micologo funghi sicuri e senza segreti

ANTONIO RINALDI

CORNIGLIO Andare per funghi e tornare a casa sicuri di quello che si metterà nel piatto? A Corniglio ora è possibile. Partirà infatti martedì prossimo, 15 settembre, a Bosco di Corniglio il nuovo servizio «FungOk!» che nasce dalla collaborazione tra Consorzio montano, Comune di Corniglio, Pro loco di Bosco e con il sostegno del Comune di Corniglio. Fino al 18 ottobre il martedì e il sabato dalle 10 alle 15 nei locali della Proloco di Bosco, ci sarà un micologo a disposizione per visionare e certificare i funghi trovati e raccolti dai tanti appassionati.

Per ottenere informazioni sarà inoltre attivato un servizio segreteria dedicato al numero 333 8123398 e una pagina Facebook «FungOk! - servizio certificazione funghi».

Questro strumento di supporto è rivolto ai fungaioli, che potranno presentare il proprio raccolto negli orari prestabiliti e ricevere una certificazione ufficiale da parte del micologo (gratuita per i residenti nel comune di Corniglio, con contributo simbolico di 2 euro per tutti gli altri); ma anche ai ristoranti, che potranno portare i funghi ricevuti dai propri raccoglitori, perché siano certificati gratuitamente senza limiti di peso. La sede della Proloco infine sarà anche il luogo in cui convergeranno i funghi che i Carabinieri forestali sequestreranno e che verranno certificati e potranno essere poi ritirati dai ristoranti convenzionati secondo gli accordi già in essere.

Il servizio è sperimentale; alcune variazioni saranno possibili sulla base delle esigenze riscontrate, e sarà possibile anche un prolungamento oltre al 18 ottobre. In ogni caso una iniziativa importante e preziosa che garantirà maggior sicurezza e farà crescere la cultura micologica, con la possibilità per molti di avere la consulenza di un micologo professionista, che aiuterà anche nella conoscenza di tanti altri funghi oltre i porcini.