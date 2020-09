Dalle 7,40 si entra: all'arrivo subito in classe. Niente raduni. Le regole al Marconi

MARA VAROLI

Per chi suona la prima campanella domani sarà una prova generale. Al di là di polemiche, timori, linee guida che si rincorrono, banchi monoposto e bus a capienza ridotta, «finalmente ricomincia la scuola in presenza», sorride la preside del liceo Marconi Gloria Cattani. Tutti hanno voglia di tornare: la normalità conta.

SI ENTRA DALLE 7,40

A Parma le scuole hanno fatto il possibile per accogliere l'esercito degli studenti in tutta sicurezza, con l'aiuto di Comune, Provincia, Regione e Ufficio scolastico. E domani le porte si aprono a partire dalle 7,40 con entrate anche differenziate.

LE AULE

Per farsi un'idea, abbiamo visitato il liceo più grande della regione: 2.200 alunni, 89 classi. All'ingresso della sede centrale del liceo Marconi in via Costituente obbligatorio arrivare con indosso la mascherina e disinfettarsi le mani. La preside Cattani ci accompagna in un'aula al primo piano: i banchi monoposto sono disposti un metro bocca a bocca e due dalla cattedra. «Il Marconi - continua la dirigente Cattani - era già provvisto di molti banchi 50 per 70 e quelli che mancavano sono stati forniti dalla Provincia. Le classi sono state collocate in base al numero degli alunni e per quelle più numerose abbiamo utilizzato spazi quali l'aula magna di via Benassi». Il Marconi ha infatti più indirizzi: scientifico, linguistico e scienze applicate, dislocati tra via Costituente, via Benassi, il padiglione scuola al Rasori e 9 aule al Rondani e 3 al Melloni.

INGRESSI E USCITE

«Per ogni sede - ricorda la preside -: abbiamo individuato più varchi, come ad esempio in via Costituente che ha oggi quattro ingressi più uno che sarà presto allestito in sicurezza». A ogni studente è stata fornita una piantina per capire dove entrare e come raggiungere la propria aula: la planimetria con tutte le modalità di entrata e uscita è anche disponibile sul sito. «Le porte si apriranno alle 7,40 non più alle 8 meno cinque e quando si arriva a scuola si deve entrare e non affollarsi davanti agli ingressi - quasi un ordine per la Cattani -. Sicuramente, questa riapertura è una grande sfida e i grandi numeri del Marconi hanno reso più difficile un lavoro che è durato tutta estate, proprio per assicurare a tutti lezioni in presenza: dobbiamo essere pronti per tutti gli scenari possibili».

I TIMORI DELLE FAMIGLIE

Nonostante gli sforzi, i timori però non si nascondono e «l'ansia nelle famiglie c'è - conferma la preside Cattani -. Mi chiedono i genitori e i ragazzi: "Che fine fa la mia classe?", "È garantita la sicurezza per i nostri figli?". Noi abbiamo fatto tutto il possibile con la sistemazione degli spazi, l'integrazione del nostro regolamento d'istituto, il patto di corresponsabilità e il regolamento di disciplina per eventuali sanzioni».

I CASI SOSPETTI

Ma cosa succede in una scuola se un ragazzo accusa i sintomi della malattia da covid 19? «Le indicazioni per la gestione di un caso sospetto di covid 19 parlano chiaro - ribadisce Cristiana Ugolotti dello staff della presidenza -. Nelle diverse sedi abbiamo individuato uno spazio per i sintomatici e se un ragazzo dovesse accusare alcuni precisi sintomi, il docente è chiamato ad allertare il collaboratore scolastico del piano, che accompagnerà l'alunno nello spazio stabilito: qui verrà misurata la febbre e se supera i 37,5 sarà subito contattata la famiglia. Lo studente sarà così accompagnato a casa e il genitore dovrà avvertire il medico, affinché l'evolversi della situazione sia costantemente seguita, attivando l'iter previsto con il Dipartimento di prevenzione dell'Asl territoriale. Che a sua volta deciderà se mettere in quarantena anche la classe e i docenti. La scuola ha infatti la responsabilità del supporto al tracciamento dei contatti: il coinvolgimento del referente covid è necessario».

LA RICREAZIONE

Già durante la settimana scorsa con i recuperi è stata effettuata una prima prova «e i ragazzi si sono dimostrati molto responsabili - continua Ugolotti -: è andato tutto bene. La mascherina viene tenuta dall'alunno fino a quando si siede al banco, poi la può abbassare, ma solo se ci sono le condizioni idonee: tutti seduti e fermi. Il collaboratore scolastico del piano dirigerà il traffico per l'utilizzo del bagno. Certo, anche la ricreazione dovrà essere effettuata in classe e si dovrà mangiare seduti».

LE GITE E LA GINNASTICA

«Le uscite sul territorio sono previste - dà un sospiro di sollievo Antonella Tosi dello staff della presidenza -, ad esempio per visitare musei e mostre. Non dimentichiamo che la linfa del Marconi è rappresentata dai viaggi di istruzione, che purtroppo per ora sono sospesi. Tuttavia, riusciremo a portare a termine le certificazioni per le diverse lingue straniere. Ci siamo impegnati molto per riuscire a garantire tutti i progetti extra curricolari. E i progetti che sono stati interrotti durante il lockdown verranno rivisti e possibilmente riproposti alla luce delle nuove norme, anche perché caratterizzano la nostra scuola». E dove finirà l'ora di ginnastica? «Le ore di Scienze motorie verranno mantenute - rincuora Tosi -. Fino a che il tempo regge saranno utilizzati il più possibile gli spazi all'aria aperta, dopo di che potranno essere occupate le palestre più grandi. E' bene ricordare che Scienze motorie si avvale anche di una parte teorica che non va trascurata».

I DOCENTI

Al Marconi ci sono circa 170 docenti e per domani saranno quasi tutti presenti: «Ne mancano pochi che verranno presto nominati, per cui siamo a regime - interviene Patrizia Bertolani dello staff della presidenza -. Al momento non abbiamo praticamente casi di docenti considerati fragili. Tutti gli insegnanti hanno collaborato per organizzare al meglio l'anno scolastico: i dipartimenti hanno infatti lavorato anche per definire le linee della didattica integrata digitale in caso di emergenza. Quella dell'esperienza della didattica a distanza per quanto difficoltosa e che ha richiesto tanti sforzi da parte di tutti è stata arricchente e innovativa, fonte di spunti per lavorare anche in presenza: i ragazzi hanno acquisito più competenze e più responsabilità».