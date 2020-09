Festival Wildays, edizione speciale «Hell Dorado»

Chiuderà i battenti questa sera «Wildays», festival organizzato da Motodrome Entertainment, ente di promozione sportiva e dedicato agli amanti dei motori, dell’avventura, del cibo e dell’esplorazione in corso di svolgimento alla pista da cross della Predella sulle prime colline della città termale.

Questa quarta edizione, alla quale stanno prendendo parte numerosi appassionati, è intitolata «Hell Dorado» e dedicata a tutti gli esploratori che sono alla ricerca della propria El Dorado dei motori. «La costante ricerca di avventura e il desiderio di sentirsi liberi di esplorare sono gli ingredienti che hanno caratterizzato le prime tre edizioni di Wildays – affermano gli organizzatori –. Quest’anno, nonostante la delicata situazione sanitaria, abbiamo deciso di impegnarci ancora di più per organizzare il festival e siamo davvero entusiasti di aver trasformato questo sogno in realtà. La parte off-road è sempre stata "lo zoccolo duro" del festival e ha visto nel corso dei tre anni precedenti più di 1000 piloti scendere in pista tra le discipline dell’enduro e del "flat track". Partendo proprio da questo dato abbiamo deciso di potenziare le attività off-road dedicate sia alle moto, sia al mondo del 4x4 scegliendo di far diventare Wildays un format in costante trasformazione, che valorizzi ogni anno un aspetto diverso del mondo delle due e delle quattro ruote. Quest’anno infatti i partecipanti potranno prendere parte alle attività in moto e in 4x4 tra le quali motocross, enduro, pista per 4x4 con percorso soft e hard, e tour 4x4 per scoprire la bellezza dei paesaggi delle colline emiliane, più test drive gamma Jeep e tour in mtb». Alla Predella sono inoltre presenti un’exhibition area, che vede protagonisti di talk show personalità del mondo dei motori, alcuni dj set e, visto che anche il palato vuole la sua parte, molto street food. M.L.