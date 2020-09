Gene Gnocchi: «Porto in scena l'impiegato di Dio»

ISABELLA SPAGNOLI

Come sempre ironico, sarcastico, graffiante, Gene Gnocchi, dopo un po' di anni di lontananza dal palcoscenico, ricomincerà a recitare a Salsomaggiore dove, sabato 19 settembre, alle 21, all’Arena del teatro Mazzini si esibirà nella prima nazionale di: «Se non ci pensa Dio ci penso io», spettacolo che si inserisce nella stagione 20/21 del Teatro Nuovo. Promette risate, riflessioni provocatorie, e a volte amare, Eugenio Ghiozzi, che si misurerà, non solo con il divertimento e l’ironia, ma anche con momenti riflessivi, capaci di toccare diverse corde.

Di cosa parlerà lo spettacolo?

Risponde il regista Marco Caronna che ci regala qualche anticipazione: «Gene, interpreta uno strampalato impiegato di Dio che se ne sta, tutto il giorno, in un vecchio ufficio dimenticato da decenni insieme al suo assistente (Diego Cassani, compagno d’avventura di Gnocchi) impegnato a suonare la chitarra mentre protocolla gli atti. A far loro compagnia c’è solo una radio dalla quale esce direttamente la voce del Signore – continua Caronna -. Gene, che lavora per Dio, negli anni, ha imparato a “dubitare” delle scelte del divino principale, ponendosi dubbi e facendo diverse domande che rimarranno spesso senza risposta».

La comicità surreale e dissacrante di Gene conquista da sempre il pubblico. Artista colto e preparato, con facilità, sa parlare di cose serie avvalendosi di sorrisi e leggerezza.

Durante lo spettacolo, il pubblico, oltre a ridere, dunque, sarà accompagnato a riflettere su temi importanti?

«Ribadisco: lo spettacolo è comico, ma i monologhi dell’attore contengono problemi che attanagliano il mondo surreale (ma anche reale) del capufficio Gnocchi che può permettersi il lusso di graffiare e provocare sempre con eleganza ed ironia», conclude Caronna.

Ma ora parliamo proprio con Gene, comico stralunato e irresistibile.

Com’è il suo rapporto con Dio?

«Provengo da una famiglia atea e quindi mi sono sempre confrontato con la religione in maniera critica. Questo spettacolo riflette dunque il mio atteggiamento “diffidente” verso l’essere supremo. Nell’ufficio dimenticato, io e il mio attendente, ci rendiamo conto, giorno dopo giorno, che il Signore ha qualche mancanza alla quale dobbiamo sopperire noi».

Quante sarebbero queste mancanze?

«Molteplici, diventano quasi delle idiosincrasie, ci si rende conto che certe cose che accadono nel mondo non possono essere pensate da Dio, perché sono estremamente brutte e troppo difficili da accettare».

Su cosa si interroga il capoufficio?

«Principalmente sulle mancanze: da qui nascono gli spunti comici. Facciamo un esempio: riflettiamo sul fatto che Dio abbia accettato l’arrivo dei cantanti spagnoli che da maggio invadono con i loro tormentoni osceni le nostre giornate, facendoci capire che sarà l’ennesima estate di cacca. E’ inevitabile domandargli: come hai potuto farci questo?».

Altri progetti per il futuro?

«Molto probabilmente a ottobre sarò a Parma nel locale di mio fratello, dove incontrerò Vittorio Sgarbi in una lunga chiacchierata. I dettagli al più presto».