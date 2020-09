Il fotografo Listri: «Riprenderò a pubblicare la rivista di Franco Maria Ricci»

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO «Ci sta» anche il fotografo Massimo Listri, e raccoglie la sfida di onorare la memoria di Franco Maria Ricci riprendendo la pubblicazione della Fmr, la «rivista più bella del mondo».

«Io non sono mai uscito da questa squadra e ho sempre continuato a lavorare con la casa editrice di Ricci: dopo la Fmr abbiamo avuto tanti altri progetti insieme e, naturalmente, tante volte abbiamo parlato di come farla rinascere. Era il suo chiodo fisso ma c’era il problema dell’utilizzo della sua testata». Gli scatti di Listri, esposti nelle gallerie d’arte di tutto il mondo e protagonisti anche di una mostra al Labirinto nel 2016, impreziosiscono tante delle pubblicazioni firmate da Ricci. «Ci siamo incontrati per la prima volta nel 1981 a Milano per un servizio che dovevo fare sugli editori. Finì che lui si mise a parlarmi del progetto della rivista, io gli dissi di avere fotografato da poco i Bronzi di Riace e ci siamo presi in simpatia. I Bronzi non sono mai stati pubblicati sulla Fmr ma noi non abbiamo mai smesso di lavorare insieme e il nostro rapporto è diventato una grande amicizia. I ricordi che conservo sono tanti e variegati: ricordo quando Franco ed io, insieme alle nostre compagne Laura e Marianna, siamo andati in Turchia per realizzare alcuni scatti. Mentre le ragazze lavavano i mosaici da fotografare, Ricci mi aiutava a costruire ponteggi improvvisati e mi faceva quasi da assistente: in ogni cosa che facevamo c’era entusiasmo e lui era sempre alla ricerca della perfezione».

«Oggi - conclude - ancora non riesco a credere che non ci sia più, ma so già che ogni volta che tornerò alla Masone sarà come se fosse lì e questo ci spingerà a portare avanti i prossimi progetti, tra cui anche quello della rivista, lavorando proprio come quando sedeva attorno al tavolo con noi».