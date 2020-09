Vivisezione, nuova manifestazione degli animalisti

LUCA PELAGATTI

Ad un certo punto qualcuno ha anche provato a gridarlo al megafono: «Non ci possono fermare, andiamo in corteo verso lo stabulario dove sono i macachi». Ma, per fortuna, il buonsenso ha avuto il sopravvento. E a differenza di quanto avvenuto l'ultima volta, il 5 luglio scorso, la manifestazione animalista contro la vivisezione non è degenerata rimanendo nei limiti delle regole imposte dal Covid con slogan, discorsi e proclami all'ombra della Pilotta. Ma senza tensioni.

Erano circa 200 le persone arrivate da tutta Italia per la Anti vivisection global protest che ha scelto simbolicamente Parma come sede per collegarsi alla vicenda dei macachi destinati ad una sperimentazione nell'ambito di uno studio condiviso tra l'Università di Torino e il nostro ateneo. Gli animalisti, come consuetudine, hanno esposto striscioni e scandito slogan chiedendo la fine degli esperimenti con animali e protestando contro il consumo di carne.

La presenza delle forze dell'ordine ha evitato che, come detto, la manifestazione si trasformasse in un corteo non autorizzato come a luglio e gli animalisti si sono limitati quindi a ribadire il loro fermo impegno per impedire il protrarsi delle sperimentazioni sui macachi rinnovando l'impegno per altre manifestazioni in futuro.