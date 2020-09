Anpi, polemica sull'intitolazione della sede

SALA BAGANZA Un iscritto alla sezione Anpi di Sala, Vincenzo Spadini, contesta la decisione di intitolare la sede, inaugurata sabato scorso, alla memoria di Armando Maestri, scomparso a causa del Covid 19: «Sono sconcertato, da iscritto da decenni alla sezione, perché è stata presa una decisione così importante senza che questa potesse essere discussa e approvata dall’assemblea plenaria. Una decisione davvero irresponsabile, che colpisce per la sua arroganza, che calpesta la normale prassi democratica che regola la vita delle realtà associative o politiche del nostro Paese. Una decisione che nel merito lascia basito, visto che Maestri è nato nel 1940 e non ha partecipato alla lotta di liberazione, se solo per un attimo si pensa all’apporto, questo sì, di salesi che in giovane età si sono immolati per ribadire gli ideali di democrazie e di giustizia sociale che hanno dato linfa alla carta costituzionale della nostra Repubblica».

Spadini afferma che la sede dovrebbe essere dedicata ad uno di loro, Renato Monica «persona integerrima, la cui coerenza di ideali lo portò a sacrificare la sua famiglia, diventando poi il primo e ultimo sindaco partigiano del nostro Comune. Con Ponton, il nomignolo con il quale viene ricordato, ho avuto spesso un confronto politico che non di rado ci faceva trovare su sponde diverse, io socialista lui comunista. Ma egli accettava il confronto senza mai offendere la mia idea. Era un uomo del dialogo che abiurava la politica urlata».

Spadini prosegue rivolgendosi ai familiari di Armando Maestri: «La sua dipartita mi ha addolorato - scrive - Spero di essere stato capace di spiegare le ragioni del mio dissenso che vanno al di là del rispetto, ricordandolo come militante politico e responsabile Anpi di Sala. Posso assicurare ai dirigenti che la sede passerà alla storia per la decisione intrapresa, quella di intestarla ad una persona che, per ragioni di età, non ha partecipato alla lotta di liberazione».

Il presidente della sezione Anpi di Sala Baganza, Marco Zanettini, ha spiegato in uno scritto, postato anche sulla pagina Facebook dell’associazione, le motivazioni della scelta: «Non essendo dedicata a nessuno, il comitato direttivo della sezione di Sala Baganza ha deciso all’unanimità di intitolare la nostra sezione Anpi ad Armando Maestri, in ragione del suo impegno trentennale. Un impegno convinto e costante che ha permesso alla nostra di sezione di restare aperta. Se ritenessimo l’antifascismo militante limitato alla sola stagione resistenziale, allora sarebbe inopportuno intitolare la sezione ad Armando; siccome, al contrario, sarebbe un gravissimo errore politico e di prospettiva considerare la resistenza chiusa entro quei confini temporali, proprio per testimoniare la validità dei valori dell’esperienza partigiana e la loro necessità entro il quadro repubblicano, a maggior ragione, intitolare la sezione a una persona che, pur non partecipando direttamente alla resistenza, ha dedicato tutta una vita a declinare quei valori e quelle istanze fino ad oggi, diventa un messaggio forte ed importante». Zanettini conclude spiegando che «la decisione che il comitato direttivo ha assunto rispetta lo statuto e il regolamento dell’Anpi nazionale» e che la sua possibilità è stata condivisa con i vertici dell’associazione provinciale.

