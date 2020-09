Arrivano le multe per i furbetti del monopattino

Sono lo strumento del giorno, amati da molti e detestati da parecchi: ovviamente parliamo dei monopattini elettrici che da qualche giorno sono comparsi anche nelle strade di Parma. Dove, nelle ultime ore, hanno iniziato anche a collezionare le multe.

Si, perché, nonostante l'aria apparentemente sbarazzina e informale di questi mezzi, anche i monopattini devono rispettare le regole stabilite dalla legge. E a farle rispettare sono entrati in azione gli agenti della polizia locale che hanno staccato sette contravvenzioni ad altrettanti utilizzatori di monopattini elettrici.

Gli agenti, Codice della strada alla mano, hanno multato comportamenti diversi che vanno dall'utilizzo in due del monopattino alla marcia sui marciapiedi al mancato utilizzo del casco nel caso di minori. A riprova che i monpattini sono di moda ma che, nel frattempo, il tempo della tolleranza sta finendo. E che chi voglia usarli deve iniziare a rispettare tutte le regole.

Ma non solo monopattini: nei giorni scorsi gli agenti della locale hanno svolto una serie di controlli straordinari con diciotto pattuglie, coordinate da sei ufficiali, che oltre alle strade hanno pattugliato le zone più frequentate e i parchi cittadini.

L'azione di controllo e di presidio è stata messa in atto a seguito delle numerose segnalazioni arrivate al comando da parte di molti cittadini e di associazioni di volontari che collaborano con il Comune, che evidenziavano situazioni di degrado legate e comportamenti discutibili da parte di gruppi di persone.

Gli agenti hanno dedicato particolare attenzione ai parchi della Cittadella, i parchi Nord, Martini, Ferrari e Falcone Borsellino ma l'impegno più gravoso è stato quello al parco Ducale.

Complessivamente sono state identificate 67 persone e contestate quattro violazioni al Regolamento di Polizia Urbana che proibisce il consumo di alcolici all'interno delle aree verdi. Per i trasgressori è scattato anche l'ordine di allontanamento per 48 ore dal parco Ducale previsto dalla legge. Per due soggetti italiani, trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti, è scattata la segnalazione alla Prefettura e il sequestro della sostanza.

Infine, è stato multato un uomo che si era creato un piccolo bar ambulante: in due contenitori refrigerati montati sui portapacchi della biccletta aveva ammassato oltre 60 lattine di birra, una sessantina di bibite e due bottiglie di superalcolici che ovviamente proponeva ai frequentatori del parco.

La merce è stata sequestrata e per lui è scattata la sanzione prevista per chi vende alimentari senza autorizzazione.