Gennari, il bancario fidentino che amava la Versilia

E’ un noto fidentino, il 73enne morto sabato, mentre faceva un bagno in mare, a Fiumetto di Marina di Pietransanta: si tratta di Enrico Gennari, ex direttore di banca, molto conosciuto e stimato in città.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato incredulità e sgomento nei tanti borghigiani che lo conoscevano.

Enrico Gennari, con la moglie, stava trascorrendo una vacanza a Fiumetto, dove hanno una casa e dove andava da tanti anni, ogni estate. Infatti i fidentini che frequentano la zona di Marina di Pietrasanta, lo vedevano spesso, in sella alla sua bici, mentre si recava in spiaggia. Lui e la sua famiglia ormai erano di casa nella località della Versilia e sabato, appena appresa la notizia della sua scomparsa, in tanti sono rimasti sscossi. Da anni, Gennari era uno storico cliente del bagno Eldorado.

Il fidentino, approfittando della calda estate settembrina, come avrà fatto migliaia di volte, si era tuffato alla ricerca di refrigerio. Ma una volta in acqua ha accusato un malore. Sono stati gli assistenti bagnanti del bagno “Roma” a individuarlo, intorno alle 14, mentre galleggiava vicino alla riva, prestandogli i primi soccorsi.

Subito è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Tonfano e l’automedica, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, durati mezz’ora, anche con l’ausilio di un defibrillatore, purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che stilare il referto di morte.

L’ipotesi è che Gennari sia stato colto da un infarto. Quasi sicuramente da escludere che sia annegato.

Gli uomini della Capitaneria di Porto, di Viareggio stanno effettuando accertamenti per ricostruire l’esatta causa della morte.

La moglie Paola e i figli Carla e Luigi si trovano ora a Fiumetto, inattesa che venga rilasciata l’autorizzazione per procedere con le esequie e la sepoltura. Non è dato ancora a sapere se la salma verrà sottoposta ad autopsia.

Enrico Gennari abitava in città, con la famiglia, nella storica villa all’inizio dello stradello che porta alla chiesa di San Francesco dei Frati cappuccini.

I fidentini lo conoscevano per la sua annosa esperienza e professionalità in ambito bancario. Infatti per anni era stato direttore della filiale della Bnl. Si era impegnato anche a sostenere la maratona di Telethon, di cui la sua banca è partner.

Distinto, elegante, raffinato, lo si vedeva spesso a passeggiare per le vie del centro, sempre in compagnia della moglie. Amava tanto la sua famiglia: i figli e gli adorati nipoti.

Il sindaco Andrea Massari, appreso della tragica notizia, si è stretto un affettuoso abbraccio alla famiglia, esprimendo il cordoglio, a nome dell’intera comunità fidentina. «Una grave perdita per la nostra città, dove Gennari, ha profuso impegno ed energie, lasciando un positivo ricordo, fatto di doti umane ed elevata professionalità», ha detto il primo cittadino.

