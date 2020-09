Aveva in garage un monopattino destinato al noleggio

Quel monopattino elettrico doveva rimanere in città a disposizione di tutti quelli che avrebbero voluto noleggiarlo. Invece i carabinieri della stazione di Traversetolo ieri lo hanno ritrovato nel garage di un albanese di 41 anni residente in paese. L'uomo è stato denunciato per ricettazione, perché alle domande dei militari non ha saputo spiegare come mai nel suo garage ci fosse quel monopattino che era stato rubato in città, oltre a due biciclette elettriche destinate al noleggio. Per la ricettazione sono previste pene più pesanti che per il furto. Nella casa è stato scoperto un secondo monopattino uguale a quelli che si noleggiano a Parma. P.Dall.