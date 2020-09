Casalmaggiore, rubato un altro motore in Po

CASALMAGGIORE I predoni del Po battono un altro colpo. A meno di un mese di distanza dall'ultimo furto sono tornati a colpire, questa volta al porticciolo dell'associazione Amici del Po di Casalmaggiore, rubando l'ennesimo motore, un Mercury 150 cavalli del valore di alcune di 10mila euro, da una delle imbarcazioni ormeggiate.

Hanno utilizzato una tecnica ormai collaudata. Si sono avvicinati al porticciolo di notte, hanno sganciato l'imbarcazione in modo che venisse trasportata dalla corrente e, una volta al sicuro e lontano da occhi indiscreti, l'hanno alleggerita del motore. La barca è poi stata trovata all'altezza di Viadana.

Con quello di ieri si tratta dell'ottavo furto di motori dalle imbarcazioni del Po di questa estate in un tratto di pochi chilometri tra la darsena turistica di Torricella di Sissa Trecasali, il porticciolo di Sacca di Colorno e quello di Polesine sulla sponda parmense e gli attracchi degli Amici del Po e della Canottieri Eridanea sulla sponda casalasca.

L'ultimo precedente, nella nostra provincia, è di inizio agosto quando furono rubati due motori a Torricella di Sissa Trecasali. In quell'occasione il furto fu ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'Associazione nautica. Le immagini mostrarono tutta l'azione furtiva. I ladri erano arrivati in auto nella zona di Torricella. Poi avevano calato in acqua un gommone con il quale avevano raggiunto l'area del porto turistico.

A quel punto erano passati all'attacco di due imbarcazioni: una di proprietà di un socio e l'altra utilizzata dall'Associazione Nautica per le uscite turistiche sul Po. Entrambe le imbarcazioni erano state «liberate» dall'ormeggio, in modo da poterle condurre, a remi, in una zona «sicura» per poter agire indisturbati. Quindi erano stati sottratti i due motori, del valore di circa 6mila euro l'uno. Entrambe le imbarcazioni erano poi state ritrovate, prive di motore, a valle del corso del Grande Fiume.

In precedenza, da inizio luglio in avanti, altri furti erano avvenuti a Polesine e alla Motonautica Parmense di Sacca. c.cal.