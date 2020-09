Il mondo distopico di Tavernelli

PIERANGELO PETTENATI

La distopia, la rappresentazione artistica di un futuro ipotetico dominato da forze oscure (e quindi contraria all’utopia), è uno degli espedienti più usati negli ultimi tempi, sia in letteratura che al cinema. Ora sembra essere diventata una realtà con la quale, volenti o nolenti, dobbiamo tutti fare i conti. Anche il questo caso l’arte, con le sue visioni e le sue previsioni, può aiutarci se non proprio a capire quanto meno a convivere con questa situazione. E magari ad affrontarla più preparati. «Homo distopiens», l’ultimo album di Fabrizio Tavernelli, è uscito in pieno lockdown e sembra descrivere esattamente quanto vissuto, ma è stato concepito e realizzato nel 2019; non è un disco rassicurante ma pone delle domande, cerca delle risposte e offre una visione alternativa. È un disco che va prima ascoltato per godersi le canzoni (perché Tavernelli è uno che le canzoni le sa scrivere bene) e poi elaborato per afferrare tutti gli spunti che offre. Il primo spunto è banale solo in apparenza: il disco (reperibile sulle piattaforma on line) è stato pubblicato anche in versione fisica. «Mi tornano in mente - dice - film o libri di fantascienza dove rimangono soltanto le vestigia di una civiltà, dove tra rovine e città crollate ritroviamo oggetti, manufatti, monumenti seppelliti o coperti da nuove foreste. In un presente in cui tutto è immateriale, volatile, digitale cosa rimarrà in un prossimo futuro? Le memorie, le immagini, i social, i files ci assicurano una vita eterna o sono destinati al blackout? In fondo l’unica certezza che abbiamo è che sarà la plastica a testimoniare la nostra presenza sul pianeta per i prossimi secoli».

La realtà dei social è molto diversa dalla realtà (anche se non tutti sembrano accorgersene); la musica può aiutare a vivere nel modo corretto?

«La musica deve svelare, anche quando va a toccare profondità e verità non facili. La musica è una spugna che assorbe il non visibile, si guarda intorno e dentro, conosce l’osmosi tra i vari piani del reale. In fondo è interessante vivere in un periodo come il nostro in cui si è risucchiati in un vortice di visioni, informazioni, input, manipolazioni. La musica deve essere colonna sonora di questi tempi, dunque deve essere onesta nel suo commentare le immagini che ci bombardano ogni giorni».

Sembra incredibile che questo disco sia nato prima della pandemia…

«Io stesso rimango sconcertato dal significato che assumono oggi i concetti, i suoni e i testi dell’album. Le coincidenze però non sono casuali, piuttosto è sapere annusare l’aria e intuire il corso disperato/disperante dell’umanità. Questo album era già una necessità, poi ha trovato conferme».

Dove possiamo trovare una nota di speranza?

«Questo è uno snodo cruciale. La speranza è nel trovare in ogni luogo e nel nostro quotidiano una esistenza meno impattante, nel placare l’arroganza, il nostro considerarci al centro del mondo».

La musica o meglio l’industria discografica sta passando un momento difficilissimo; come saranno i prossimi mesi di Fabrizio Tavernelli?

«Sono saltati tutti i meccanismi di produzione-promozione-tour e non è possibile sapere quando si potrà tornare ad una normalità. Non credo si potrà continuare a oltranza con lo streaming o con il distanziamento nei concerti. Io cercherò faticosamente di tornare su qualche palco o in situazioni inusuali e naturalmente continuerò a comporre o trasporre in nuovi pezzi questa esperienza così straniante e distopica. A dire il vero mi sono concesso un periodo di silenzio, visto che molto di quello che stiamo vivendo lo si ritrova nel mio album».