Sorbolo, parchi invasi dai vandali

CHRISTIAN MARCHI

SORBOLO Non tende a migliorare – anzi, è in costante peggioramento – la situazione di degrado e inciviltà nei parchi pubblici di Sorbolo Mezzani provocato da alcune compagnie di ragazzi. E non sembrano nemmeno esser stati recepiti i ripetuti appelli dei giorni scorsi, soprattutto rivolti ai genitori, da parte del sindaco Nicola Cesari sui social e sulla Gazzetta: anche lo scorso, infatti, è stato un weekend piuttosto «movimentato».

Il tutto ha avuto inizio venerdì sera, quando alcuni giovani hanno ignorato la transenna che vietava l’accesso alle scale antincendio della mensa delle scuole elementari e, per puro divertimento, dall’alto hanno scaraventato a terra una bicicletta non loro – trovata nei paraggi –, provocandole seri danneggiamenti. Dell’evidente furto stanno perciò indagando i carabinieri. C’è di più. Sabato sera, invece, un genitore ha denunciato il furto del cellulare della figlia, avvenuto nella zona del bar del Centro sportivo, ma in questo caso pare si tratti di ragazzi residenti in altri comuni. Dovendosi allontanare un istante, la ragazza avrebbe chiesto ad un’amica di custodirle il cellulare, il quale, a causa di una breve distrazione, dopo pochi secondi è stato rubato. Per poi concludere al meglio, infine, sempre nella serata di sabato, nel parco di via Bachelet, il clima si è scaldato e alcuni componenti di un gruppo si sono presi a cazzotti e perfino a bottigliate. «La situazione non è più sostenibile – ha commentato, alla luce dei fatti, il sindaco Cesari – e tutti i cittadini perbene di Sorbolo Mezzani devono essere al corrente di questa continua escalation di comportamenti negativi, che rischiano di prendere brutte pieghe. Ne abbiamo le prove, i responsabili di questa situazione sono alcune compagnie di nati nel 2004 e 2005, i quali, non controllati dai genitori, stanno compiendo veri e propri reati – come il furto della bicicletta – ben più gravi delle solite ragazzate. Un altro problema è anche rappresentato da una grande dose di omertà, in quanto i ragazzi tendono a coprirsi le spalle l’un l’altro, facendo i bulli sui social per ciò che commettono. Ancora una volta, chiediamo ai genitori un serio monitoraggio della situazione e verificare quali compagnie frequentino i loro figli, nella speranza che l’inizio delle scuole possa ridurre questi fenomeni. In questi giorni la polizia municipale ha effettuato controlli nei parchi pubblici, annotando gli estremi dei presenti (è risultato che alcuni provengano anche da comuni limitrofi, ad esempio Colorno) e avvisandoli che dai prossimi giorni ogni illegalità sarà sanzionata».