Vandali in azione: spaccata la vetrina di Vender

«Parma, purtroppo, non la riconosco più, c'è molto degrado e questa piazza è diventata pericolosa». A parlare è Filippo Vender, proprietario della cappelleria aperta nel 1923 in piazza della Steccata, dopo aver raccolto i vetri di una vetrina mandata in frantumi dai vandali nella notte tra sabato e domenica. «Non hanno rubato nulla, quindi si è trattato esclusivamente di un atto vandalico», spiega Vender. Purtroppo questo è solo l'ultimo di una serie di spiacevoli episodi. «Tutti i giorni ci sono incivili che urlano, bestemmiano, sporcano e fanno a botte».