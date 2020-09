Sorbolo Levante, ladri fuggono prima del raid

BRESCELLO Hanno preso di mira i quartieri residenziali della frazione Sorbolo Levante del comune di Brescello, ma i loro intenti non sono andati a buon fine grazie alla collaborazione dei cittadini. Alcuni di loro hanno infatti, nella notte, telefonato ai carabinieri segnalando la presenza di due uomini dall'atteggiamento sospetto.

Gli sconosciuti - due malviventi, come è poi risultato - alla vista di una pattuglia dei carabinieri di Brescello subito intervenuti, si sono dati alla fuga venendo inseguiti dagi stessi militari. Tallonati dai militari, hanno abbandonato l'auto in via Galvani, a Lentigione, proseguendo la fuga a piedi. I malviventi hanno lascuato sul posto una Giulietta rubata durante un furto notturno in un'abitazione del vicentino l'11 settembre scorso. La vettura è stata quindi recuperata dai carabinieri. Mentre nell'intera zona affluivano numerose pattuglie che davano vita ad una vera e propria caccia all'uomo, la prova che i fuggiaschi appartenessero alla pericolosa banda delle ville è emersa anche dal rinvenimeno, dentro l'auto rubata, del classico kit del perfetto ladro tra cui piede flessibile per aprire casseforti, piccone, piede di porco di porco, tronchesi, asce, trapani, guanti e cappellini per travisarsi.

L'episodio è avvenuto l'altra notte poco prima delle 3 quando una pattuglia della stazione di Brescello interveniva in via Alessandro Manzoni a Sorbolo Levante. L'auto e gli attrezzi da scasso sequestrati saranno infatti sottoposti a rilievo finalizzati all’esaltazione delle impronte digitali che verranno inviate al Ris di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in Banca Dati. Per ora il dato oggettivo è costituito dal fatto che il colpo della banda l'altra notte notte è andato a vuoto grazie al rapido e deciso intervento dei carabinieri reso possibile attraverso la collaborazione dei cittadini.

r.c.