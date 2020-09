53enne stroncato da un malore nel cortile della scuola

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Stroncato da un malore mentre passeggia a pochi passi da casa.

Giuseppe Rampa, 53 anni, residente a Borgotaro, nel quartiere di San Rocco, nella zona non lontano dall’Istituto Comprensivo «Prospero Valeriano Manara», è stato trovato morto, poco dopo le sedici di ieri pomeriggio, proprio di fronte alla palestra della scuola, mentre andava, come ogni giorno, a fare una breve passeggiata nei prati.

E’ stata una insegnante della scuola, che ha notato il corpo per terra, a dare l’allarme a tutti i soccorritori e forze dell’ordine.

Il punto preciso, ove l’uomo è stato ritrovato, è esattamente al numero 1 di piazzale Beccarelli-Pedrini (nei pressi di via Manara).

I medici del 118, dopo tutti i controlli, previsti in simili casi, hanno dichiarato che si è trattato di un arresto cardiocircolatorio, dovuto a cause naturali.

Sono stati contattati alcuni congiunti del defunto, mentre la salma è stata raccolta da una ditta specializzata ed autorizzata.

Sul posto, sono intervenuti prontamente il Nucleo Radiomobile della Stazione dei Carabinieri, che fa capo alla locale Compagnia, diretta dal capitano Filippo Giancarlo Cravotta, presente sul posto con il maresciallo Giuliano Zucco, comandante della Stazione e l’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto, con un’autoambulanza e con l’automedica «Borgotaro 30».

Giuseppe Rampa, viveva da solo, nelle case popolari.

Per un certo periodo, il cinquantatreenne aveva prestato la sua disponibilità, come milite dell’Assistenza pubblica locale, svolgendo anche diversi lavori saltuari, ma, attualmente, non era occupato.

Non si conosce ancora la data dei funerali, che avverranno comunque, a Borgotaro, nel pieno rispetto delle norme vigenti «anti-Covid».