Felino, casa ripulita dai ladri

FELINO Rientro a casa amaro per una signora residente a Poggio Sant’Ilario Baganza. Verso le 11 di ieri la signora ha fatto rientro nella propria abitazione e ha purtroppo constatato che la casa era stata visitata dai ladri durante la sua assenza. I malviventi, approfittando dell’assenza della padrona di casa, hanno letteralmente buttato per aria la casa alla ricerca di denaro e gioielli.

Il bottino per i ladri è stato abbastanza esiguo, visto che si è limitato ad un paio di catenine d’oro e una piccola quantità di denaro contante. La signora, resasi conto dell’accaduto, ha avvisato tempestivamente i carabinieri di Sala Baganza che arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che prendere nota dell’accaduto.

Stando alle indicazioni della signora sarebbe stata vista nei paraggi un’autovettura modello Audi di colore scuro (probabilmente nero) con a bordo tre uomini. Le ricerche sono iniziate subito ma al momento dei ladri non è stata rilevata alcuna traccia. Il fatto serve a tenere alta l’attenzione in particolare per le abitazioni che vengono lasciate incustodite durante la giornata.

Le forze dell’ordine possono fare tanto, ma è necessaria anche la collaborazione dei vicini di casa e degli abitanti del quartiere, che dovrebbero tempestivamente segnalare la presenza di auto con persone potenzialmente sospette a bordo. M.Mor.