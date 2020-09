Monopattino tampona auto e rompe il vetro posteriore

Prima o poi doveva succedere e ieri protagonista di un incidente è stato proprio un monopattino.

Erano circa le 13,30 quando in viale Piacenza proprio davanti al palazzo dell'Efsa un monopattino ha addirittura tamponato un'auto grigia, almeno secondo una prima ricostruzione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l'urto è stato talmente violento che il lunotto della vettura è andato in frantumi.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro e perché il monopattino è finito in quel modo contro l'automobile: non si sa se per una distrazione o per una frenata improvvisa l'impatto è avvenuto, anche perché l'incidente è successo in prossimità delle strisce pedonali in direzione del ponte.

In viale Piacenza sono comunque intervenuti gli uomini del 118 per soccorrere le persone coinvolte nello scontro, che però ne sono uscite praticamente illese. Sul posto, anche gli agenti del reparto infortunistico della polizia locale per i rilievi di legge e per regolare il traffico.

L'incidente ha attirato naturalmente l'attenzione di molti passanti, anche perché nella città delle biciclette la nuova moda dei monopattini ha creato non poche polemiche. Il problema principale però, così come in tutte le cose, non è nel mezzo ma in chi lo usa. E se c'è chi con il monopattino sfreccia sui marciapiedi mettendo in pericolo i pedoni, la colpa è del guidatore indisciplinato, perché probabilmente anche in sella a una bicicletta non rispetterebbe le regole, figuriamoci al volante di un'auto.

