Felino, addio all'ex barista Tina Ferrari

MASSIMO MORELLI

FELINO Con la scomparsa di Tina Ferrari il paese di Felino ha perso un altro «storico» personaggio, amato e benvoluto da tutti coloro che l’hanno conosciuta.

La conferma di queste affermazioni le due sorelle, Carletta e Luciana, l’hanno avuta in questi giorni quando tanta gente ha fatto sentire la propria vicinanza alle due figlie di Tina.

Sposata con Ignazio «Naxio» Gerboni, Tina ha lavorato col marito sino agli inizi degli anni novanta al Bar Mercury, un punto di riferimento per tanti giovani e meno giovani di Felino.

Dietro al bancone del bar Mercury, Tina e Naxio hanno sempre dimostrato grande disponibilità verso la clientela, sempre trattata con garbo e signorilità.

Chi ha passato la sessantina ricorderà ancora i gelati proposti da Tina e Naxio, che distribuiva i suoi ricercati coni anche con una vettura per le vie del paese.

Tina, affabile, ospitale e cortese, era una persona che amava socializzare con tutti, sempre disposta a scambiare due chiacchiere tra un caffè e un aperitivo.

Tina aveva creato con il marito un binomio indissolubile che si è purtroppo spezzato con la scomparsa di Naxio avvenuta nel 2005.

Questo aveva causato in Tina un vero e proprio trauma, in quanto lei, come aveva sempre affermato, amava tantissimo il marito.

Dalla scomparsa di Naxio ai giorni nostri Tina aveva iniziato ad accusare qualche piccolo problema, gestito comunque al meglio grazie alla presenza delle due figlie. Tina era molto orgogliosa delle figlie ed era attaccata molto anche ai nipoti ed ai pronipoti. Nel luglio scorso le condizioni di Tina si sono aggravate e si è registrato un crollo verticale sino alla morte sopraggiunta nei giorni scorsi.

Tina se n’è andata all’età di 96 anni, portando con sé tantissimi ricordi della vita trascorsa dietro al banco del bar Mercury. Non è errato dire che con la scomparsa di Tina Ferrari Felino ha perso una delle figure simbolo di un paese che non potrà mai dimenticarla.