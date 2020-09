Ricercato in Ungheria, era al bar in centro a Parma: arrestato

Un 59enne nordafricano è stato arrestato dalla Squadra Mobile mentre si trovava in un bar del centro. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale.

Nel corso di alcuni controlli gli agenti lo hanno trovato il tunisino Lofti Ourfelli, su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura ungherese nel settembre 2018: figurava nel Sistema di informazione Schengen (Sis). L'uomo deve scontare tre anni di reclusione in seguito a una condanna definitiva in Ungheria per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (i fatti risalgono al 2015). Il 59enne è stato portato nel carcere di via Burla.