Traffico in tilt: troppe auto che scaricano gli studenti

Anna Pinazzi

Trovarsi imbottigliati nel traffico alle 7.40 di mattina, se si percorre il tratto il Ponte italia per andare verso viale Maria Luigia, è quasi una certezza. In particolare, nel tratto prima e dopo la rotonda dal ponte Italia. Oltre al fatto che la fascia oraria a cui si fa riferimento è quella più trafficata, i motivi dei rallentamenti e delle lunghe code, sembrano essere principalmente due: la chiusura al traffico alle 7:40 di viale Maria Luigia (il «viale dei licei») e la conseguente fila di auto di genitori che accostano sulla destra per fare scendere velocemente i propri figli che si dirigono verso la scuola.

Nei giorni scorsi, come hanno mostrato alcune segnalazioni, le code si sono protratte addirittura lungo gran parte dello Stradone, provocando gravi rallentamenti del traffico.