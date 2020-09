Addio a Maria Campanini, commerciante storica del paese

MASSIMO MORELLI

FELINO Un altro personaggio storico di Felino è scomparso nei giorni scorsi. Si tratta di Maria Campanini, nata a Vigatto nel 1934, figura assai nota in paese. Maria ha vissuto durante la guerra nella zona di Parma Rotta, poi insieme alla famiglia si trasferì a Sala Baganza, dove il padre gestiva il podere dei Pavesi.

A 19 anni Maria Campanini convola a nozze con Franco Capra per andare a risiedere definitivamente a Felino. Franco Capra era un altro personaggio assai conosciuto in paese perché sin da giovanissimo aveva iniziato a lavorare nel forno del paese, tanto che a Felino per tutti Franco era semplicemente Pasté. Il 1953 fu un anno cruciale per la vita dei Capra.

I titolari del forno infatti decisero di cambiare mestiere, dedicandosi alla produzione di salumi. Franco Capra colse la palla al balzo e rilevò l’attività, prendendo in affitto il negozio e mettendosi in proprio. Per Maria venne quasi naturale dare una mano nel forno al marito Franco, che avrebbe sempre affiancato nella vita e nel lavoro. In particolare Maria si dedicava alla preparazione dei dolci: celeberrime in paese erano le sue torte, ma anche le sue veneziane e la sua pattona.

Il mestiere del fornaio però era ed è tuttora molto duro: sveglia alle tre e mezza, preparazione del pane, lavoro in bottega durante il giorno e alla sera preparazione dell’impasto per il giorno dopo. Tutto questo sette giorni su sette. Nota curiosa, Tina Ferrari, che lavorava col marito nel bar Mercury, e Maria Campanini, che lavorava col coniuge nel forno, avevano gli esercizi commerciali poco distanti l’uno dall’altro, tanto che tra le due famiglie nacque una bella amicizia.

Maria e Tina, quando s’incontravano non mancavano di fare due chiacchiere, magari ricordando i tempi andati. Il caso ha poi voluto che Maria e Tina morissero nello stesso giorno. Torniamo alla storia di Maria per dire che pur amando quel mestiere, nel 1971 Franco e Maria decisero di cambiare attività. Il panificio venne ceduto e la coppia aprì un negozio di frutta, verdura e alimentari in via Roma, sempre a Felino, che avrebbero tenuto aperto fino alla pensione, giunta nel 1994. Maria era una persona che amava il proprio lavoro, come il marito d’altra parte. A Maria piaceva tantissimo il contatto con la gente, lo scambiare due battute con i clienti, tenere vivi i rapporti in un paese nel quale ci si conosceva tutti.

Un’altra sua dote era la memoria, come spiegano i figli: si ricordava di persone conosciute anni addietro, e di storie ed episodi legati alla vita del paese in cui lavorava. Una volta raggiunta la pensione Maria non ha avuto la possibilità di godersela appieno. Il marito Franco si ammalò e Maria gli stette vicino sino alla morte avvenuta nel 2015. Dopo la scomparsa del marito anche Maria iniziò ad avere dei problemi sempre più seri sino a quando fu costretta alla carrozzina. Gli ultimi tempi Maria li ha trascorsi a Villa Benedetta a Sala Baganza e a causa del Covid ha sofferto parecchio la mancanza dei rapporti sociali con gli altri ospiti della struttura. Con l’insorgere di nuovi problemi di salute Maria si è spenta con l’affetto dei figli che l’hanno sempre seguita da vicino. Maria Campanini, i cui funerali si sono svolti venerdì pomeriggio, ha lasciato i due figli Roberto e Claudio, che hanno ricevuto tante testimonianze di affetto da parte di numerosi felinesi.