Alla piscina Leoni un bassorilievo dedicato a Bud Spencer

ANGELICA SICLARI

Salsomaggiore, piscina Leoni, 19 settembre 1950: Carlo Pedersoli (prima di intraprendere la carriera di attore diventando il «mitico» Bud Spencer) è il primo nuotatore italiano di sempre ad infrangere la soglia del minuto nei 100 metri con il tempo di 59,7 , migliorato poi in 59,5 nella giornata successiva. Ingresso nella leggenda dello sport italiano.

Ieri, a 70 anni dall’impresa salsese, durante la manifestazione «Acqua nell’Acqua» creata dal Lions Club Salsomaggiore e giunta alla seconda edizione per sensibilizzare i giovani al tema della riduzione dell’uso della plastica e a un modus vivendi più sostenibile, è stato inaugurato in piscina Leoni, su iniziativa del Comune, un bassorilievo commemorativo dedicato al grande Bud Spencer e a quell’impresa ancora più grande.

L’opera è stata creata dall’ artista tabianese Mauro Becchi, su spunto dei disegni realizzati dagli alunni delle scuole medie Istituto comprensivo e Sant'Agostino grazie a un concorso di idee.

A presentare la manifestazione Mario Nigri. Il presidente del Lions Salso Andrea Cevolo, che ha consegnato alcune borracce in alluminio agli studenti, ha parlato di un «“service” importante, volto a stimolare la crescita di una sana coscienza sociale di miglior utilizzo e rispetto dell’ambiente» e di come «sia compito degli adulti stimolare i giovani a vedere le cose con luce diversa» citando la frase del filosofo Bergson: «L’occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere». Il sindaco Filippo Fritelli ha parlato di «giornata importante dove i ricordi non devono rimanere fini a se stessi ma essere momenti di condivisione, valorizzando una storia che appartiene a Salso in un luogo a cui teniamo molto».

Dopo la lettura da parte di Marco Caronna, direttore artistico del Teatro Nuovo, di un brano scritto da Federico Vergari sul record salsese, l’esecuzione da parte di Jerry Mangoni del suo brano «Aqua» e il racconto di Giancarlo Rocca sulla storia del nuoto salsese, il momento dell’inaugurazione del monumento.

Gli ospiti sono stati introdotti dall’assessore allo Sport Stefano Compiani che ha ringraziato tutti e ha ricordato come sia nata l’iniziativa con la creazione di un’ opera che rimarrà a memoria futura: presenti l’atleta paralimpico Kevin Casali che con il suo allenatore Alessandro Cocchi è stato premiato dal Comune e dai Lions Salso, il capitano della Nazionale di nuoto Fabio Scozzoli e Cesare Butini, Ct della Federazione italiana nuoto.

Kevin, di Castellarano (Reggio Emilia) è un campione del nuoto italiano e ha ricevuto a luglio, da parte del Comitato italiano paralimpico, la medaglia d’oro al valore atletico per i suoi risultati; è salito sul podio dei Global Games 2019 in Australia dove ha conquistato l’argento nella gara degli 800 metri stile libero. Sempre nel 2019 ha conquistato la medaglia d’ oro ai Campionati Italiani Fisdr sulle distanze dei 400, 800 e 1500 stile libero.

È stata premiata anche Sara D’Aquino della San Donnino Sport Fidenza, settima a livello nazionale nei 200 metri delfino.