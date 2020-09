CHIARA DE CARLI

È Elena Zanetti la nuova miss Parma, eletta ieri sera al Porto fluviale di Mezzani al termine di una serata, condotta da Antonio Borrelli e Nicole Fouquè, che, tra performance artistiche e una simpatica passerella dei «mini modelli» vestiti da Emporio Loredana, ha visto sfilare ben 28 ragazze.

20 anni, 1 metro e 78 di altezza, studentessa universitaria con il sogno di lavorare in teatro, come vuole la tradizione Elena ha ricevuto fascia e corona da Sabrina Baldi, miss Parma 2019. «Sentir chiamare il mio nome è stata un’emozione fortissima: non me lo aspettavo. Spero di andare più avanti possibile con le selezioni: non porterò solo la bellezza, ma anche la mia parmigianità».

Oltre alla fascia di miss Parma, è stata assegnata anche quella di miss Sorbolo Mezzani, consegnata dal sindaco Nicola Cesari e da Alessia Noli, Miss Parma 2015, e posata sulle spalle della 19enne di Medesano, Giorgia Cassi. Due vittorie importanti, visto che entrambe le miss hanno ora in tasca anche un pass per le finali regionali di miss Italia. Le altre cinque fasce sono andate alla varsigiana Lara Tedaldi (miss Rocchetta Bellezza), alla fidentina Martina Massafra, a Martina Zanasi, a Maria Grazia Bologna e a Chiara Toselli.