La «Festa dello sport» batte anche il virus

Un clima coinvolgente, all’insegna dello sport e del benessere. Ma da vivere in totale sicurezza, utilizzando le mascherine e mantenendo la giusta distanza. Ha registrato una bella partecipazione di adulti e ragazzi, al Parco della Cittadella, la terza edizione della «Festa dello sport per tutti», l’appuntamento promosso da Uisp Parma inaugurato ieri e che proseguirà ancora per tutta la giornata di oggi. Le attività sono gratuite e distribuite in otto aree tematiche: benessere, ciclismo, danza, calcio, ginnastiche, discipline orientali, equestri e cinofile, atletica. Per i partecipanti, la possibilità di apprezzare direttamente «sul campo» la qualità di un’offerta sportiva ampia e articolata seguendo le indicazioni.

Il protocollo è curato nei minimi particolari. La prenotazione è obbligatoria (e da effettuare sul posto), così come la misurazione della temperatura, prima di cominciare le attività. Più di trenta le discipline proposte: dal calcio alla ginnastica artistica e ritmica, dal ciclismo al pattinaggio. Ma anche arti marziali, sitting volley, orienteering, yoga e parkour. E ancora balli di gruppo e arti circensi. All’evento, ieri, hanno preso parte anche le quattordici classi prime del liceo scientifico Ulivi, con gli studenti che si sono cimentati nelle attività sportive e motorie proposte all’interno dei diversi laboratori.