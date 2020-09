La scomparsa di don Pietro Viola, esorcista della Diocesi

LUCA MOLINARI

Un eroe silenzioso della carità, un esorcista stimato, un uomo di grande cultura, ma soprattutto un prete di profonda fede.

Don Pietro Viola è morto ieri a 89 anni. Parroco di San Lazzaro fino allo scorso anno assieme a don Luca Bigarelli ed esorcista diocesano dal 2007, aveva sposato il carisma dei focolarini di Chiara Lubich. Originario di Mozzano (nel comune di Neviano) don Viola era stato ordinato prete il 20 giugno 1954 dal vescovo Evasio Colli.

La sua esperienza di parroco, iniziata a Pianadetto, è proseguita per cinquantacinque anni e lo ha portato a servire tante comunità della montagna (dopo Pianadetto, Antreola, Tizzano e poi ancora Monchio e il monchiese, Calestano e Marzolara e le altre comunità calestanesi, Terenzo e Bardone, Ranzano e le parrocchie del basso palanzanese e della Valcieca) e due popolose parrocchie della città: Santa Maria della Pace e San Lazzaro.

«Il suo essere focolarino – ricorda don Stefano Maria Rosati, pro vicario generale della diocesi - non lo ha distolto dalla vita della Diocesi, ma in mezzo alle normali attività pastorali lo ha portato a proporre e far crescere lo spirito di unità fra tutti».

Dal 2007 ad oggi don Viola ha ricoperto l’incarico di esorcista diocesano.

«Fin dai tempi in cui ogni settimana scendeva a Parma da Ranzano e poi mentre era in città e anche nell’ultimo anno in cui è stato ospite di Villa sant’Ilario – sottolinea don Rosati - don Pietro si è dedicato al ministero di esorcista con una assiduità ed uno zelo che talvolta hanno messo a repentaglio la sua salute, ma anche con un equilibrio ed una sapienza che sono stati apprezzati anche fuori Diocesi».

« Per incontrare l’esorcista - prosegue don Rosati - si partiva anche da Reggio, Cremona e Piacenza, tutta gente alla ricerca di aiuto».

Aiuto che per la quasi totalità delle volte significava «semplicemente» confessione, preghiera, direttive spirituali. Non appena nominato esorcista, don Viola, in una intervista alla «Gazzetta» aveva illustrato il suo modus operandi, fatto di tanta preghiera, ascolto e fede in Dio.

Una «ricetta» sperimentabile da tutti. «Non c’è sempre bisogno dell’esorcista – aveva spiegato – a volte basta affidarsi a Dio con una preghiera fatta col cuore assieme ai propri cari».

«Satana – aveva aggiunto – opera anche, da un certo punto di vista, per la nostra santificazione. Ci tenta, ci mette alla prova e, dopo un periodo di travaglio, riusciamo ad essere più vicini a Dio».

Don Viola si era speso anche per innalzare agli onori degli altari l’indimenticato sacerdote focolarino don Dario Porta. Toccanti i ricordi dei parenti che più sono stati vicini a don Viola, a partire dalla nipote Francesca Caiulo. «Mio zio – ricorda emozionata – è stato sempre vicino agli ultimi e ha vissuto pienamente il Vangelo della carità. Era una persona semplice, umile, che amava donare tutto quello che aveva ai poveri. Dotato di grande ironia, era un vero e proprio pozzo di scienza».

Parole ribadite anche dalla madre di Francesca, Laura Banzi, che ha sempre aiutato il sacerdote nella quotidianità. «Era un sacerdote amatissimo – ribadisce – che vedeva il volto di Dio in ogni persona». Il rosario per don Pietro Viola verrà recitato oggi alle 17 nel sagrato della chiesa di San Lazzaro.

Il funerale sarà celebrato lunedì 21 settembre alle 14,30 nella chiesa di San Lazzaro; dopo la messa don Viola sarà sepolto nel cimitero di Mozzano, suo paese natale.