Tutti in fila per provare i nuovi monopattini

ANNA PINAZZI

Due spinte con il piede d’appoggio e si parte. La città a bordo del monopattino elettrico si svela più piccola e semplice da girare. E tutto sembra a pochi minuti di distanza.

Spostarsi con il nuovissimo e sostenibile mezzo è un po’ come andare in bicicletta, anzi, per certi aspetti è ancora più semplice: con una leva sulla destra si accelera e con l’altra sulla sinistra si frena, il resto lo fa tutto lui.

«Ho voluto provare a fare un giro perché ero curiosissimo e ho finalmente deciso di mettermi alla prova salendo a bordo di questa novità», ha raccontato Gianluigi Fini, dopo essere sceso dal monopattino. Gianluigi si è mostrato entusiasta e, insieme a lui, anche le persone in fila in piazza Garibaldi e in piazza della Pace.

In molti, i parmigiani incuriositi che ieri mattina e pomeriggio si sono recati lì per fare un giro di prova. Un giro di «ricognizione» gratuito attorno alla piazza per «comprendere il funzionamento» del monopattino, messo a disposizione proprio durante la Settimana Europea della Mobilità 2020, giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione.

Un test gratuito che ha attirato i parmigiani di tutte le età. Accanto agli «appena diciottenni», con un piede sul monopattino pronto per partire, c’era anche il settantottenne parmigiano Giuliano Ghiretti. Un po’ intimorito, Giuliano si è accontentato di un brevissimo tratto prima di sentenziare: «Meglio la mia bicicletta. Ma per i giovani – continua – immagino sia semplice e divertente. Quello che personalmente mi risulta più difficile, è riuscire a mantenere l’equilibrio senza aver paura».

I dubbi del settantottenne sono leciti. Il monopattino è un mezzo «intelligente» (modula la sua velocità sulla base delle informazioni riguardo il traffico che arrivano dall’applicazione necessaria per l’utilizzo), ma, un po’ per le dimensioni (il manubrio è parecchio alto) e un po’ perché il suo utilizzo è una cosa del tutto nuova, richiede una buona dose di attenzione e un certo equilibrio

Ad esempio, girare rapidamente il manubrio in una curva stretta, può risultare un po’ complesso. Inoltre, le vie del centro, affollate, possono riservare qualche sorpresa. E nelle vie più trafficate spesso si finisce per fare lo slalom fra i pedoni. Queste piccole difficoltà, però, con un po’ di pratica vengono subito superate.

L’altissima affluenza agli infopoint, ai test di prova e nelle strade stesse, testimonia in ogni caso il fascino di un mezzo leggero, pratico, veloce, mediamente dispendioso, ma soprattutto estremamente sostenibile. E che per di più, adesso, è anche di gran moda.

Girare Parma in monopattino poi obbliga a guardarla con una sguardo differente: da una parte più rilassato ma nello stesso tempo più attento. E il bello è che senza fatica diventa quasi automatico allungare un po' il tragitto. Per scoprire scorci nuovi della nostra, così bella, città.